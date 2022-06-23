路透：特斯拉上海廠將暫停多數生產兩周 拚升級衝產量

根據路透見到電動車大廠特斯拉（Tesla）的一份內部備忘錄，該公司計劃在7月的頭兩周暫停上海廠的多數生產，以進行設備升級。

根據特斯拉的備忘錄，升級後的目標是在7月底前將上海廠產量提高到新高水準，以便接近原定在上海廠每周生產22,000輛車的目標。

兩位知情人士先前向路透表示，上海之前實施長達兩個月的新冠防疫封控措施，導致特斯拉原定的計畫延後，原計畫是在5月中旬前讓上海廠達到每周生產8,000輛Model 3和14,000輛Model Y。

根據路透見到的先前備忘錄，自6月中以來，特斯拉上海廠每周生產17,000輛Model 3和Model Y汽車。

特斯拉未立即回應置評請求。

特斯拉執行長馬斯克21日在彭博資訊舉辦的卡達經濟論壇上表示，「限制我們的因素更多在於原物料和擴大產能」。「我們正以人類可能的速度提高產能。」

特斯拉上海廠第2季的產量可能比第1季減少逾三分之一，原因是中國大陸新冠疫情「清零政策」帶來的影響，比馬斯克原先預期還要大。