戴琪：關稅是對中的重要手段 解決短期通膨效果有限

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）22日在國會表示，關稅是很重要的手段，她絕對不會放棄；關稅可以協助美國強化競爭力的長期目標，但在短期目標尤其是通貨膨脹，這個效果是有限的。

拜登政府內部近日熱烈討論透過解除部分對中國大陸商品施加的關稅，以緩和國內通膨壓力；戴琪持保留態度，財政部長葉倫（Janet Yellen）及商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）積極主張開放，路透21日引述資深官員說法稱，拜登還在考慮，在下周七大工業國集團（G7）開會前不會有動作。

戴琪表示，「在我來看，對中國的關稅是很重要的手段，身為貿易代表絕對不會放棄。」

她也提到，在最近熱烈的討論中，外界忽略所謂的關稅排除也只是暫時性和針對性的，不會取消現有的關稅。

戴琪說，301調查和相關關稅行動目標是解決中國大陸破壞智慧財產權和強迫技轉等不公貿易作為，這能落實拜登政府貿易政策的長期願景，重新校準美中貿易關係是優先事項。

戴琪說，無論是301調查或關稅，重點在如何強化美國競爭力，以及捍衛美國在有中國大陸參與的全球經濟中的利益；美國該做的是善用手中的工具以及增加新工具，也該密切關照全局。

戴琪表示，為當前美國面臨的經濟挑戰提供協助是政府的責任，關稅等貿易手段影響的是美國經濟在中長期的競爭力，至於短期挑戰，尤其是通貨膨脹，這個效果是有限的。

談到重新校準美中貿易關係，戴琪說，美中貿易官員自去年10月起持續溝通，不過中國大陸在很多領域沒有達成她自己在第一階段貿易協議所承諾的採購目標，也不擔心這會自損信譽；戴琪說，美國會持續與北京溝通，持續設法敦促中國大陸落實採購承諾。

此外，戴琪表示，中國大陸想在半導體等關鍵領域掌握主導權，密切關注以保護美國的貿易利益是非常重要的。