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睽違8年 Google News重回西班牙市場

中央社／ 布魯塞爾22日綜合外電報導
睽違8年之後，谷歌（Google）母公司Alphabet今天重啟西班牙Google News服務。 路透社
睽違8年之後，谷歌（Google）母公司Alphabet今天重啟西班牙Google News服務。 路透社

睽違8年之後，谷歌（Google）母公司Alphabet今天重啟西班牙Google News服務。

8年前Google為對抗西班牙允許媒體向新聞蒐集平台收費的規範，進而關閉當地Google News服務。

路透社報導，馬德里去年將歐洲聯盟2020年修正的版權規範轉為立法，允許媒體直接與科技巨擘談判後，Google同年宣布將於2022年重啟當地Google News服務。

Google西葡地區總經理克雷馬瑞斯（FuencislaClemares）在部落格貼文指出：「在Google News全球20周年的今天，以及睽違近8年之後，Google News重返西班牙。」

她表示，公司同時計劃盡快在西班牙推出付費新聞平台Google News Showcase。

西班牙 Google

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