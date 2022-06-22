通膨持續惡化！英5月通膨攀逾40年高 央行估十月破11%

英國國家統計局22日公布數據指出，英國5月消費者物價指數（CPI）年增9.1％，創下自1982年3月以來最高紀錄。英國4月CPI年增率為9%。

根據英國央行最新預測，隨著今年稍晚能源價格再度上漲的影響浮現，英國通膨將持續惡化，10月CPI年增率將超過11%，是英國央行通膨目標2%的五倍多。

【中央社／倫敦22日綜合外電報導】

食品價格飆漲將英國5月的消費者物價通膨年率推升至9.1%，創40年來新高，居七大工業國集團（Group of Seven）國家之首，突顯生活費用緊縮的嚴重性。

這項數字高於4月通膨年率9.0%，符合路透社對經濟學家的調查結果。英國國家統計局（ONS）歷史紀錄顯示，今年5月的通膨率是自1982年3月以來最高，而且可能會每況愈下。

英國國家統計局說：「相較於一年前的下滑，食品和非酒精飲料價格上漲，是導致整體通膨的最大因素。」

英國國家統計局還指出，5月消費者物價的月增幅為0.7%。

英國財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）今天表示，政府正盡其所能應對物價飆漲，因為數據顯示英國5月消費者物價的年增幅達到9.1%。

蘇納克說：「我們正在使用我們能動用的所有工具，來降低通膨並對抗物價上漲。我們能透過獨立的貨幣政策、不增加通膨壓力的負責任財政政策，以及提高我們的長期生產力和成長，來建立起更強大的經濟。」