IEA：全球今年投資乾淨能源1.4兆美元

國際能源署（IEA）今（22）日估計，今年全球投資於增進能源效益的金額總計2.4兆美元，其中花在乾淨能源的金額逾1.4兆美元，年增率大有進步，但對於要在未來30年內達到淨零碳排的氣候目標，則還是不夠。

IEA周二發布年度能源投資報告。全球投資乾淨能源的年成長率，自2020年到現在，平均年增率已加速到12%。2015年巴黎氣候協定剛簽訂後的最初五年，平均年增率只有2%。

IEA說：「要達到國際氣候目標，這樣還不夠。不過仍然是朝向正確方向發展的最大一步。」「如果沒有投資大量資金在效率、電氣化、低碳供應，全球對能源服務的需求增長，就無法以永續的方式進行。」

俄烏戰爭對石油與天然氣的供應與價格衝擊，徒增能源前景的不確性。

全球整體能源投資（包含乾淨能源以外項目）的年成長率今年將會達到8%，然而其中一半會被供應鏈壓力、短缺（尤其是勞力短缺）和鋼鐵與水泥等營建材料相關成本提高抵銷。乾淨能源的成本也上揚，因為太陽能電板、風電機的成本，與2020年的水準相較，高出10%到20%。

中國大陸持續是能源領域「綠色投資」的領導者，去年投資金額3,800億美元；歐盟排第二，金額2,600億美元；美國第三，金額2,150億美元。

去年吸引最多新投資的是太陽能，不過離岸風電的投資金額創下歷史新高，約花費400億美元。