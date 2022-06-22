國際油價大跌4% 投資人對美國經濟陷入衰退的憂慮升高

國際油價22日一度大跌4%，主要是投資人愈來愈擔心美國經濟可能陷入衰退，此時正值拜登政府準備推動汽油免稅期以對抗高油價。

西德州中級原油的價格大跌超過4%，報每桶105美元，布蘭特原油也跌逾4%到110.29美元，其他原物料，包括銅在內，同步走跌。聯準會升息之後，投資人近幾天對美國經濟放緩可能削弱能源需求的擔憂升高，從特斯拉執行長馬斯克到經濟學家羅比尼都警告，全球最大經濟體陷入衰退的可能性愈來愈大。聯準會主席鮑爾預定今日赴國會作證，說明遏制通膨飆升的努力。

知情人士透露，由於美國的汽油平均零售價格本月突破每加侖5美元，今年來飆漲超過50%，美國總統拜登將呼籲國會批准汽油免稅期。他的能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）周四將與煉油業者會面.

油價本月月線可能收黑，市場對經濟放緩的憂慮抵消了俄烏戰爭的影響，以及供應仍舊緊張的跡象。

石油巨擘埃克森美孚（Exxon Mobil）本周警告，原油市場恐連續數年吃緊，全球最大獨立石油貿易商Vitol集團則表示，中國大陸的燃油需求正在攀升。與此同時，不斷飆升的獲利率，給了煉油廠充分的誘因要儘可能買油。

ING集團新加坡大宗商品策略主管Warren Patterson表示：「最近，更廣泛的總經因素決定了油價走向。然而市場仍具建設性。在今年的剩餘時間，原油供需將趨緊。」