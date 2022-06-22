你可能也愛的日本零食要漲價了！Calbee產品最多貴20%

難再自行吸引高漲的原物料成本，日本休閒食品大廠卡樂比（Calbee），將自9月起調漲旗下多種零食點心的價格，漲幅5%到20%。

總部在東京的卡樂比今（22）日表示，公司生產的洋芋片、玉米片等產品，因為原物料成本增加，9月開始要漲價。消息一出，公司股價一度大漲5.1%，出現一個多月來最大單日漲幅。

彭博資訊指出，儘管當今全球消費者要用更多錢來買食物的現象已經相當普遍，對日本人來說，食品漲價還是特別敏感的話題。日本人的薪資凍漲，家戶很難因應食品物價的全面上揚。

日圓兌美元匯率一直跌，加重物價壓力。天然資源欠缺的日本，能源、食物嚴重依賴進口。

卡樂比這家日本國民零食製造商，最大股東是美國的百事可樂（PepsiCo）。該公司結合在地特色推出的當地限量零食很受市場歡迎。

規模較小的零食商湖池屋本月也宣布要從9月起開始調漲售價。