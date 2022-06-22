郭明錤：Ｍeta將今年元宇宙裝置出貨預估調降40%
儘管Meta執行長祖克柏20日發表多款虛擬實境頭戴裝置原型，Meta 21日更與微軟等其他業者組建促進元宇宙發展標準的團體，但知名分析師郭明錤推文表示，Meta的元宇宙硬體／頭戴裝置業務放緩。
天風國際證券分析師郭明錤22日推文表示，Meta的元宇宙硬體／頭戴裝置業務放緩，該公司將今年出貨預估調降40%，從1,000萬至1,100萬台調降至700萬-800萬台，此外，Meta也延後2024年後所有的新頭戴裝置／擴增實境（AR）／混和實境（MR）硬體計畫。
今天中國大陸上證A股消費電子類股大幅走低，其中涉及虛擬實境業務的歌爾股份跌停，下跌10%。另外，藍思科技跌和立訊精密股價都下跌超過4%。
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