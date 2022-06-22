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南韓股市止跌訊號？散戶融資斷頭和融資交易量均創高

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
南韓Kospi指數今天（22日）再度下跌，一度大跌2.1%，跌到2020年11月來的谷底。美聯社
南韓Kospi指數今天（22日）再度下跌，一度大跌2.1%，跌到2020年11月來的谷底。美聯社

南韓股市近來狂瀉，在19個月來谷底徘徊，從兩個融資指標來看，一個似預告最壞的情況已經結束，可能得提防還有新一波賣壓。

根據韓國金融投資協會（KOFIA），截至6月15日，散戶投資人在短期保證金部位每日融資斷頭比率升至13.1%，寫下2015年3月來最高水準。這激發市場的樂觀情緒，因應這反映賣壓可能已觸頂，將為韓股反彈鋪路。韓股6月跌11.4%，在所有亞太主要指數中表現墊底，市場擔心美國經濟成長趨緩將打擊南韓出口需求。

不過，也有分析師對所謂的「韓股觸底說」審慎以對。KOFIA數據顯示，今年初以來的短期保證金交易量竄升至歷史新高，這表明只要再出現一波全球拋售潮，可能引發韓股新一波跌勢。

南韓Kospi指數今天（22日）再度下跌，一度大跌2.1%，跌到2020年11月來的谷底。

首爾Meritz證券公司首席策略師李金吾說：「融資斷頭代表很多投資人無力補足保證金，也暗示悲觀情緒已經達到頂點。」彭博指出，但也有的風險是，融資斷頭可能引發新一波賣壓，導致韓股進一步下挫。

李金吾指出，當然也有振奮市場的樂觀因素。例如在近幾年，每當融資斷頭率升至10%左右，南韓主要指數Kospi往往接下來會上漲。而且，包含相對強弱指數在內的技術指標顯示，股市正處於賣超領域，將為股市反攻鋪路。

南韓

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