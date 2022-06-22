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鴻海傳考慮在印度生產電動車 在東南亞外擴大布局

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
印度媒體引述消息人士的說法，指鴻海考慮在印度生產電動車。路透
印度媒體引述消息人士的說法，指鴻海考慮在印度生產電動車。路透

印度經濟時報引述消息人士報導，鴻海正考慮在印度生產電動車，做為強化多元化布局，把自家亞洲製造供應鏈拓展至中國大陸以外地區計畫的一環。

消息人士說，鴻海旗下電動車公司鴻華（Foxtron）可能考慮在印度進行生產，是繼考量越南和印尼等其他東南亞國家後的額外考量生產地點。

鴻海目前在清奈附近有一座獨資工廠生產iPhone，也有一家子公司Bharat FIH，為小米等中國大陸品牌生產手機。

消息人士說，鴻海對於為自家生產或為客戶生產手機以外的產品顯露出興趣。

知悉情況的消息人士說，泰米爾納德邦政府正尋求吸引能進一步投資當地的企業集團，「他們已經表達對電動車製造有興趣，因此我們告知他們，泰米爾納德邦是個去處」。

印度經濟時報說，鴻海並未回覆置評請求電郵。

鴻海已布局在東南亞生產電動車，包括攜手泰國國家石油股份有限公司 （PTT）合資在泰國建立新的電動車製造工廠，最快2024年投產。

報導說，另一名官員透露，鴻海也在關注印度市場對電動車的可能需求。

一名消息人士說，鴻海「起初沒有計畫在印度生產，但近期鴻海一直研究印度車市，並且考慮進軍印度以及越南和印尼，為其他市場拓展製造基地。」

根據印度汽車經銷商協會聯合會（FADA）的數據，印度電動車在2022年度銷量激增2.5倍，凸顯出強勁需求。

印度 東南亞 鴻海

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