近十分之三的美國長者 退休儲蓄不足10,000美元

許多年長的美國人表示，願意在退休後繼續工作，這可能是不得已的，因為他們還沒為晚年生活做好財務準備。

專注於銀髮族理財的金融科技業者Sagewell Financial最近調查發現，在55到67歲的年齡層，有十分之三的退休儲蓄不到10,000美元，女性的比率高於男性，32%的女性專為老年存下的錢不足10,000美元。十分之四的退休儲蓄不到5萬美元，女性的比率高達47%，相較下，男性是30%。

上述調查抽樣訪查了1,000多名55到67歲的美國人，以評量他們的財務狀況和退休計畫。逾半的人表示，害怕把錢用完，82%的人表示，對退休後獲得流動資產沒信心。

除了儲蓄之外，這些年長的美國人表示，擔心外在因素影響退休計畫，包括大流行病、俄烏戰爭、社會保險制度可能破產。支持美國社會保險制度下退休和殘障福利給付的兩支基金，預計2035年耗盡，然而，如果發生這種狀況，受益人估計仍可以收到部分給付，估計大約是80%。