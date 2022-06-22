PC與行動電話需求減弱 記憶晶片與硬碟供應商拉警報

個人電腦（PC）與行動電話的需求轉弱，讓記憶晶片和其他電子零組件的前景跟著轉壞。華爾街分析師點名記憶晶片商美光（Micron）、威騰（Western Digital）、硬碟製造商希捷（Seagate），行動電話晶片製造商高通（Qualcomm）等多檔股票，要投資人提高警覺。

美國財經周刊巴隆（Barron's）報導，摩根士丹利晶片業分析師Joseph Moore周二（21日）在分析報告中提到，記憶晶片市場需求量轉弱，而DRAM的價格本季溫和下滑，NAND訂價更弱。銷售NAND與硬碟的威騰，銷售NAND和DRAM的美光，營運遭遇挑戰。

Moore仍維持對威騰的「優於大盤」投資評級，不過調降其獲利預期。主要是NAND的價格下跌得比他料想還快，而中國大陸市場的PC與行動電話市場均轉冷。對美光的評級也維持「中立」，不過目標價由每股83美元大砍至56美元。Moore認為，美光成本結構的改善與產品規劃值得讚許，奈何終端市場前景愈來愈不看好。庫存水準又高，記憶晶片的價格只能繼續走低。

瑞穗分析師Vijay Rakesh也提到同樣顧慮。他評析對記憶晶片前景時說：「上個月PC與智慧手機需求變弱，記憶晶片的市場情緒與價格趨勢都明顯轉為疲軟。」今年下半年，NAND和DRAM價格展望仍會維持負向。

長期而言，Rakesh還是看好這兩家晶片公司，對他們的「買進」投資評級也不變，只是調降目標價，其中威騰由72美元調至68美元，美光由113美元調至95美元。

智慧手機領域的需求，Rakesh在另一份分析報告裡表示，全球需求都降溫，庫存增加。他因而把今年5G手機銷售量預估由7億支減為6.3億支。他對高通投資評級維持在「買」，目標價由185美元降至168美元。

巴克萊銀行分析師Tom O'Malley則是示警硬碟需求，本季銷售數量估會減少6%，比先前預測的持平情況還糟。全年銷售做將減少15%。他點名威騰和希捷將受害，不過維持威騰目標價在65美元，希捷則是由85美元調降到70美元。