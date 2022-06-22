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大陸5月手機出貨續降 蘋果逆勢成長、出貨量強彈

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
瑞士信貸（UBS）表示，隨著蘋果持續從競爭對手攫取市占，蘋果5月的中國大陸銷售量預估年增13%。同時，富國銀行表示，大陸智慧手機出貨下滑之勢減緩，受惠於北京當局陸續解除防疫封鎖措施。路透
瑞士信貸（UBS）表示，隨著蘋果持續從競爭對手攫取市占，蘋果5月的中國大陸銷售量預估年增13%。同時，富國銀行表示，大陸智慧手機出貨下滑之勢減緩，受惠於北京當局陸續解除防疫封鎖措施。路透

瑞士信貸（UBS）指出，隨著蘋果持續從競爭對手攫取市占，蘋果5月在中國大陸銷售量預估年增13%。同時，富國表示，大陸智慧手機出貨下滑之勢減緩，受惠於北京當局陸續解除防疫封鎖措施。

中國大陸信息通信研究院（信通院）表示，5月智慧手機出貨量降至2,060萬支。UBS分析師維格特（David Vogt）表示，大陸5月總出貨量雖較去年同期衰減9%，但從數據來看，防疫封鎖措施和供應鏈短缺情況持續改善。

UBS估計，蘋果5月的大陸出貨量的市占率估達16.4%，大陸本土品牌市占估滑落由4月的93%滑落至84%。

富國分析師瑞克爾（Aaron Raker）表示，信通院的數據雖顯示年比出貨量持續下滑，但下滑之勢正在減速，主要因大陸正解除防疫封鎖措施。富國銀行表示，非大陸製的所有智慧手機品牌，5月總出貨量多達4,210萬組，市占率增加至最多20%。

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