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有儲蓄護體？抗通膨所要付出的代價各方解讀各異

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
億萬豪達里歐（Ray Dalio）說，以升息壓下通膨後的世界，不一定更美好。 路透
億萬豪達里歐（Ray Dalio）說，以升息壓下通膨後的世界，不一定更美好。 路透

億萬避險基金富豪達里歐（Ray Dalio）周二（21日）在領英（LinkedIn）上發文指出，如果以為美國聯準會（Fed）升息把通膨抑制下來後，萬事就將再度美好，是「天真、與經濟機器如何運作相違的想法」。

這位橋水基金創辦人說，緊縮政策導致消費減少，固然可把通膨壓低，卻不會讓事情更好。「這只是將人們因為通膨受到的部分壓榨，轉變成了購買力降低的壓榨。」達里歐的結論是，「Fed打通膨，沒辦法不造成經濟疲軟。」「經過較長時間後，Fed很可能會以停滯性通膨的形式走出一條中間路線。」

美國總統拜登的部會首長、顧問近來則一直反覆強調，美國民眾在新冠疫後增加的儲蓄，此番能夠做為抵抗通膨的緩衝。

財政部長葉倫、新聞秘書尚皮耶等人把這個論調掛在嘴邊；首席經濟顧問Brian Deese也說，美國中產階級先前因疫情得到的補助與紓困金，加上封鎖限制了消費，平均存款有1萬美元。

尚皮耶在周二的新聞簡報會上還提到，另有分析發現，「截至3月底，各個不同收入群體的活存帳戶餘額都高於疫情之前的水準。」

白宮一位發言人表示，尚皮耶所提到的數據來自穆迪分析和摩根大通研究所的研究。

然而彭博指出，來自聯準會的最新數據顯示，白宮這樣的想法看樹不見林。美國的整體儲蓄確實比疫情前增加了3.26兆美元，但其中三分之二來自10%收入最高的家庭，三分之一屬於1％收入頂尖的家庭。

同時，根據Fed上周五發布的數據，美國收入最低五分之一的家庭所持現金，3月時的水準是比2019年底下降22％的。

彭博說，收入最低群體的儲蓄流失，涉及大約2,600萬家庭，拜登政府「儲蓄護體」的言論，顯然缺乏說服力。

通膨 美國 Fed

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