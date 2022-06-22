提早判斷美經濟衰退來臨 有3個指標

美國經濟是否在大幅升息下步入衰退，要等事實發生幾個月後才由等官方機構正式確認，無助於任何想為家庭或企業做好財務準備的人。但有三個指標可提早判斷衰退來臨，兩個是基於市場訊號，另一個偏重實體經濟，後者更重要，最早可能在11月預示經濟衰退。

目前是史無前例的緊縮周期。1980年代，光是美國聯準會（Fed）獨力在一年多一點的時間裡升息逾三個百分點，就造成經濟衰退，而這次是全球緊縮，上周，英國第五次升息且未來還可能再升，瑞士央行意外升息兩碼，歐洲央行召開緊急會議討論防範歐元區分裂崩解的政策，為大舉升息掃清道路。

美股上周重挫，德意志銀行主題研究主管Jim Reid表示，「標普500指數的修正與二戰結束以來的幾次衰退修正中值一致」。

如果美國正朝衰退邁進，情況會變得很糟。瑞銀策略師Matt Mish表示，美國信用風險利差目前僅反映出25%的衰退可能性。一般認為信用市場比股市對於經濟衰退更敏感，因此，如果利潤擠壓和放緩變得更嚴重，更大的損失無可避免。

數據怎麼說

美國經濟數據已經放緩。例如，亞特蘭大聯邦準備銀行的GDPNow模型，基於截至6月16日的數據，看到實質住宅投資在2022年第2季萎縮7.7%。建商節制推案，新屋開工率從周期高點的逾180萬降到154.9萬。

消費也開始出現疲軟，5月零售下滑，是五個月來首見，主要是汽車銷售的緣故。如果剔除汽車，零售額仍然成長，但增幅不如前一個月，問題在㫃這是油價上漲所致。將汽車和汽油都剔掉，零售僅成長0.1%，表明通膨已高到足以摧毀對部分權衡性支出的需求。

儘管美國尚未陷入衰退，但因為全球貨幣政策緊縮步伐加快，全面衰退的可能性大增。

景氣晴雨表

美國2年期和5年期公債殖利率利差，可視為「礦坑裡的金絲雀」，這是因為2年期公債涵蓋聯準會近期的升息，而5年期涵蓋此後一段時間的政策變化。如果聯準會因為經濟衰退而被迫開始降息，兩者的利差應為負數，最近三次經濟衰退之前也確實如此。

目前，5年期公債殖利率比2年期高約20個基點。聯準會偏好另一衡量標標準，3個月期公債殖利率和市場預期18個月後3個月期的利差。儘這條曲線在過去兩月幾乎收斂了一個百分點，但距離負數尚遠，給了聯準會在開始擔心衰退之前再升息近兩個百分點的空間。

初次請領失業救濟金人數

每周初次請領失業救濟金的人數，能即時反映勞動市場的壓力，以及損失了多少支持消費的收入。自1967年編纂數據以來，4周平均人數的年增幅不曾達到5萬人，或在非衰退期間維持那樣的高檔超過一、兩周，僅1977年曾非常短暫的突破5萬人大關卻未衰退。

4月、5月和6月的請領人數激增現象令人擔心。然而，儘管止於4月2日當周增至4.8萬人，但因為疫情，與去年相比的增幅仍相當有利。這意味工作、收入和消費損失還不足以引發經濟衰退。

但到11月，這個比較數值可能成為衰退的早期預警訊號。這是因為去年11月的請領人數已降至244,250人，今年11月僅須自此數略微上升（距離5萬的空間不到3萬人），就將令人擔心。