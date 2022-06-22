基本金屬上漲、油價漲 供應吃緊預期凌駕衰退之憂

隨著金融市場周二自上周暴跌反彈，油價也走高。交易員認為，即使全球經濟陷入萎縮，供應緊張仍將支撐油價上漲。市場情緒普遍改善之下，多數基本金屬走高。

油價上漲

西德州中級原油（WTI）原油8月合約結算價升逾每桶109美元，此前在美國長周末之前一度暴跌。

大型貿易商Vitol Group說，市場增加供應非常艱難之際，中國大陸的需求正在復甦，這意味價格不太可能下跌。

在緩和消費者所承受的壓力上，美國總統拜登面臨著更大的政治挑戰，他表示希望在本周決定是否暫停徵收聯邦汽油稅。聯準會（Fed）和其他央行的抗通膨措施加劇了市場動盪，增添經濟成長放緩的可能性。BOK Financial交易高級副總裁Dennis Kissler說，美國可能在幾個月內出現經濟衰退的想法讓交易員緊張。

交投更活躍WTI 8月原油期貨上漲1.53美元，結算價報每桶109.52美元；周二到期的7月合約結算價報每桶110.65美元。布蘭特原油8月原油期貨上漲52美分，至每桶114.65美元。

基本金屬及貴金屬

倫敦金屬交易所銅價一度小幅回升至每噸9,000美元上方，之後漲幅收窄。拜登表示，全球經濟衰退並非不可避免。

銅價也受到大陸汽車銷售數據的提振。隨著防疫封控逐步解除，中國大陸5月汽車銷量回升，電動車出口成長逾一倍。鋅價一度上漲3.2%，由一個月低點反彈。研究機構上海有色網稱，占大陸鋅產量約8%的廣西受暴雨等極端天氣影響，部分冶煉廠被迫停產。

當地時間下午5:51，倫敦銅價上漲0.2%，至每噸8,995美元，由周一觸及的9個月低點8,830美元反彈。鋅上漲2.1%，鋁上漲0.3%。

貴金屬方面，隨著美國公債殖利率走升，金價微跌，投資人評估貨幣政策緊縮前景。白銀和鈀金跌，而白金漲。