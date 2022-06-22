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台積電ADR大漲2.3% 隨台股和美股反攻

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電ADR周二上漲2.3%收在86.95美元，較台北交易股價溢價2.4%，追隨台股和美股反彈之勢。路透
台積電ADR周二上漲2.3%收在86.95美元，較台北交易股價溢價2.4%，追隨台股和美股反彈之勢。路透

台積電ADR周二上漲2.3%收在86.95美元，較台北交易股價溢價2.4%，追隨台股和美股反彈之勢。

費城半導體指數周二上漲2.8%。

美國股市三大指數周二均漲逾2%，道瓊工業指數勁揚640點，一掃上周愁雲慘霧，在全球陷入經濟衰退的疑慮拖累上周股市暴跌後，投資人正逢低承接大型成長股和能源股。標普500指數漲2.5%，那斯達克綜合指數攀揚2.5%。

台灣加權股價指數昨天大漲361.06點收在15,728.64點。台積電漲1.4%收在505元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 100.17 +3.37 99.40 0.77

中華電 CHT 127.48 +1.95 126.50 0.78

台積電 TSM 516.88 +2.29 505.00 2.35

聯電 UMC 47.38 +6.80 49.30 -3.90

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 台股 半導體

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