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日圓貶破136.58觸抵24年低點 兌人民幣和台幣探更低

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日圓兌美元貶至24年來最低價位。路透
日圓兌美元貶至24年來最低價位。路透

日圓兌美元貶至24年來最低價位，日本銀行（央行）堅守低利率，美日之間利差拉得更大。日圓兌其他貨幣也創下數十年來谷底，日圓對人民幣跌到30年來谷底，對台幣也跌至1997年來新低。

日圓兌美元周二在紐約交易一度重挫1.2%，首度突破1998年136.58的谷底。境外人民幣兌日圓升到20.361，是1993年3月來最高點，目前也是境外人民幣2010年開辦以來最高。

台幣兌日圓升值0.7%至4.5994，直逼1997年4月的高點4.6135。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.3%至104.435。除了日圓，美元兌主要貨幣全面下跌。歐元兌美元升值0.2%，一度上漲0.7%至1.0582。英鎊兌美元升0.1%至1.2267。

聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德表示，如果聯準會不採取可信的行動，美國的通膨預期可能會變得不穩定，進而導致新的高通膨和實際經濟波動。

隨著通膨率和其他國家公債殖利率上升，日本央行政策前景存在不確定性，日圓隱含波動率普遍走高。歐元兌日圓漲1.3%至143.75。

富國銀行策略師 Brendan McKenna 認為，日圓周二走貶的最大主力是全球股市大漲，「今天避險需求下滑，也影響了日圓」。

台幣兌日圓升值至4.5994，直逼1997年4月的高點4.6135。圖／擷自彭博
台幣兌日圓升值至4.5994，直逼1997年4月的高點4.6135。圖／擷自彭博
境外人民幣兌日圓升到20.361，是1993年3月來最高點。圖／擷自彭博
境外人民幣兌日圓升到20.361，是1993年3月來最高點。圖／擷自彭博

人民幣 通膨 日本央行 日圓

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