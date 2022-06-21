全球儲蓄過剩？調查顯示逾半受訪者疫情期間存款未增加

新冠疫情期間不少民眾減少支出，儲蓄率升高；然而一項調查顯示，全球主要經濟體只有不到一半的消費者在疫情期間讓儲蓄增加；這個結果，讓全球儲蓄過剩（global savings glut）可能有助家庭抵禦通膨衝擊的希望破滅。

彭博新聞報導，英國民調公司YouGov訪調18個主要經濟體約兩萬名成人後發現，近51%受訪者的存款並未在疫情期間增加。

美國、英國和加拿大的比率不到50%，義大利約40%民眾存款為增加，德國約39%民眾沒提高儲蓄。

報導指出，調查結果顯示，民眾未必有足夠存款應對生活成本危機，反倒凸顯財務狀況差距可能擴大的前景。

調查還顯示，民眾幾乎不會動用存款購買奢侈品，將近一半的受訪者把額外的資金存下，逾四分之一民眾則動用儲蓄支付帳單或購買必需品。自從解封以來，僅13%的人將存款花在度假和社交活動，而19%的人把存款用於房屋修繕或搬家。