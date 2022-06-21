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美股早盤回神、漲逾400點 台積電ADR勁揚2.2%

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美股早盤漲逾400點，但投資人對後市仍持審慎態度。路透
美股早盤漲逾400點，但投資人對後市仍持審慎態度。路透

美股上周暴跌，市值蒸發近2兆美元後，吸引部分投資人進場尋覓逢低買進機會，帶動美股21日早盤漲逾400點，但主要央行的升息計畫和全球衰退風險，已讓投資人維持審慎態度，分析師也認為美股還沒跌到底部。

美股本周盤初力圖站穩腳跟，三大指數早盤都漲逾1%，道瓊工業指數漲約420點（漲幅1.4%），標普500指數漲1.7％。

美國10年期公債殖利率回落，也減輕科技股的壓力，那斯達克綜合指數大漲2.2%，費城半導體指數躍漲2.7%，台積電ADR勁揚2.2%至86.88美元，蘋果股價大漲3.3%，特斯拉股價更強彈6.6%。

ActivTrades分析師Pierre Veyret指出，股市中期雖面臨壓力，但一些投資人仍在尋找低價買進的機會，也有一些投資人認為，央行展現超鷹立場以抑制通膨其實是利多。

美國總統拜登和財長葉倫都表示，美國經濟仍可能避開衰退，幫助提振市場信心，但投資人也在評估經濟衰退的風險、聯準會（Fed）等主要央行的升息展望、以及市場是否已觸底，因而審慎看後市。歷史經驗顯示，在標普500指數跌入熊市後，通常要花一段時間才能觸底，特別是常伴隨經濟衰退。

許多分析師都認為，美股這波漲勢無法維持太久。市場也愈來愈擔心Fed在抑制通膨時可能下手太重，導致經濟衰退，摩根士丹利和高盛策略師都警告，股市可能會進一步下跌，以完全反映衰退的風險。高盛現在認為，美國經濟在未來一年陷入衰退的機率為30%，較之前預測的15%翻倍。

巴克萊歐股策略部門主管Emmanuel Cau指出，在企業盈餘預期下調或央行轉鴿之前，股市難以長久反彈。

美股 美國

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