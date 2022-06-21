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彭博：交貨時間縮短 顯示亞洲供應鏈正在好轉

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
上海重新開放後，亞洲供應鏈情勢正逐漸好轉。美聯社
上海重新開放後，亞洲供應鏈情勢正逐漸好轉。美聯社

亞洲供應鏈正在逐漸好轉，因為在上海重新開放後，近來中國大陸恢復生產，縮短了工廠交貨時間，5月數據已開始顯現效果，當時只有小部分製造業企業恢復生產，隨著限制措施進一步解除，預計6月的數據會更為明顯。

彭博資訊經濟學家指出，5月亞洲製造業採購經理人指數（PMI），由4月的48.8躍升至49.9，略低於50的榮枯線。 5月供應交貨的時間比4月短，與2020年3月中國大陸全境解封時的交貨時間相同。 亞洲製造業PMI調查顯示，5月投入和產出價格的上漲壓力略微減弱。

在原物料商品市場，金屬價格繼續從3月初觸及的歷史高點回跌，但價格依然偏高。能源成本居高不下，6月頭20天布蘭特原油平均價格為每桶119美元，高於5月的每桶112美元和4月均價106美元。

PMI 上海

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