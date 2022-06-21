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特斯拉要裁員多少人？ 馬斯克：3個月縮減受薪員工人數10%

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
馬斯克尋求澄清特斯拉計劃裁員的人數。路透
馬斯克尋求澄清特斯拉計劃裁員的人數。路透

CNBC報導，特斯拉執行長馬斯克21日出席彭博資訊主辦的一場活動中，澄清特斯拉會裁汰多少員工。他表示，特斯拉將在未來三個月裁減受薪員工人數10%，同時領時薪的員工人數將會增加。

本月稍早媒體引用馬斯克發出的內部備忘錄報導，馬斯克希望裁員10%，而且對經濟的「感覺超糟」。但CNBC之後取得的特斯拉員工信卻顯示，馬斯克澄清，特斯拉將縮減受薪員工人數10%，並且增聘領時薪的勞工。

馬斯克21日說，這代表特斯拉宣布的裁員措施，可能影響整體員工人數的3.5%。受薪員工約占特斯拉總員工數的三分之二。

但他也說：「我認為，未來一年我們的員工人數將會增加，不管是受薪人員、還是時薪人員。」

他在被問到經濟陷入衰退的前景時說，在某個時間點，經濟不可避免地會衰退，問題在於可能出現的時間點。他認為，近期陷入衰退「是有可能的」，但這並非確定會發生之事。

此外，兩位前特斯拉員工控告特斯拉違反美國「大規模裁員」的聯邦法規，馬斯克則駁斥這樁訴訟的重要性，認為影響微乎其微，現在「只要跟特斯拉有關的任何事，都會上媒體頭條，不管是自行車意外，還是遠更嚴重的事件」。

馬斯克 特斯拉

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