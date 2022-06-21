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死貓反彈？美股期指大漲約500點

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美股在三天連假後，指數期貨都漲逾1%。路透
美股在三天連假後，指數期貨都漲逾1%。路透

美股在經過三天連假後，道瓊工業指數期貨大漲約500點，但分析師警告，這可能只是熊市中的「死貓反彈」（dead cat bounce）。

美股三大指數期貨都漲逾1%，道瓊工業指入期貨漲約500點，那斯達克100指數期貨漲約1.8%，擺脫上周沈重賣壓的陰霾。

不過，投資人仍在評估聯準會（Fed）積極升息的步調與經濟衰退的機率，分析師認為股市反彈不會維持太久。

State Street Global Markets歐洲、中東以及非洲（EMEA）的總體策略部門主管Timothy Graf說，當前的股市上漲，比較像近幾周超賣後的結果，也比較像是日本銀行（央行）與瑞士央行決策等重要事件過去後，投資人稍微鬆口氣，市場還沒完全反映企業盈餘展望。

瑞銀全球財富管理部門投資長Mark Haefele指出，衰退風險正在升高，美國經濟要軟著陸的挑戰似乎愈來愈大，目前瑞銀預估標普500指數成分企業明年獲利將成長2%，並調降標普500指數以未來獲利估算的本益比，從17.9倍降至16.6倍。

Vital Knowledge的Adam Crisafulli則說，股市上漲沒有單一理由，目前主流觀點都認為當前漲勢只是死貓反彈，不久後應該就會消退，但他認為未必全然如此，因為通膨動能正在改變。華爾街日報指出，許多人也把上周的市場重挫，視為買進良機。

美國總統拜登表示，將在本周末之前決定是否要調降聯邦汽油稅，並且呼應財長葉倫的說法，也就是美國仍可躲過衰退。

美國 標普 美股

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