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薪資不公引發不滿 特斯拉德國超級工廠招人進度落後

經濟日報／ 編譯王巧文／綜合外電
特斯拉柏林超級工廠的人員招聘進度落後。 歐新社
特斯拉柏林超級工廠的人員招聘進度落後。 歐新社

德國最大工會團體喊話，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）為了達成招聘目標將調高工資以吸引人才，但此舉將導致工資不平等，可能引發員工不滿。

德國金屬工業工會（IG Metall）的代表迪澤（Birgit Dietze）受訪時表示，特斯拉柏林超級工廠的人力招募進度已落後原定計畫。

迪澤表示：「柏林超級工廠希望在年底前讓總員工數達到約12,000名，為了達成這個目標，管理層必須開出較高的工資以招聘。」迪澤指出，特斯拉對新招聘的員工人開出更優渥的待遇，導致同工不同酬，工會也已接獲投訴，且有許多員工準備離開特斯拉，重回老東家效力。

迪澤指出，特斯拉的薪資低於業界平均水準，工會希望透過團體協商，消除特斯拉博崊廠同工不同酬的問題，並促使特斯拉執行長同意調高整體員工的工資。

特斯拉 德國 柏林

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