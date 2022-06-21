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加拿大決禁一次性塑膠 民團憂傷害經濟

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

加拿大政府於20日宣布，全面禁止生產與進口有害的一次性塑膠，範圍包括塑膠袋、免洗餐具與吸管等，此法律給予企業一定的緩衝期，預計於2023年12月才禁止此類物品的販售。但許多保守集團表示，此法律恐危害企業的創新能量，不僅無助減塑，還會傷害經濟。

加拿大禁一次性塑料

衛報》加拿大每年使用150億個塑膠袋，每天使用1600萬根吸管，且塑膠回收率僅8%。因此對此祭出法律，禁止一次性塑膠的使用，將於2023年12月正式實施，還將於2025年底再加碼禁止六種塑膠的出口。

聯合國近期報告指出，預計到2060年，全球塑膠的使用量將增加2倍，尤其以化石燃料為基礎的塑膠年產量將高達12億噸，每年產生的相關廢棄物則將超過10噸。

在過去70年裡，世界生產了超過83億噸塑膠，其中60%被丟棄在垃圾堆、海洋與河流中，或者被不當焚燒。此報告更敦促全球，應提高對塑膠與環境汙染等問題的關注

恐傷創新量能

半島電視台》報導，儘管政府已承諾給企業緩衝時間，進行調整，但加拿大企業曾堅決反對該法規。蒙特利爾經濟研究所 (MEI) 等保守團體表示，這些法規損害塑膠行業的創新的量能，將損害經濟發展，卻無法保證對環境有幫助。

加拿大政府表示，「已廣泛徵詢各方意見」，尋求相關法規的建議，並會針對企業轉向替代性塑膠產品提供指導與協助。加拿大政府於2018年就帶頭制定了《國際海洋塑膠憲章》，包括法國、德國等28個國家簽署了該憲章，都承諾減少塑膠使用，並提高塑膠回收率。

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加拿大 吸管

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