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通膨壓力下 韓、澳央行均暗示不排除以較大幅度升息

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
澳洲（白線）和南韓消費者物價指數（CPI）年增率變化。圖／擷自彭博
澳洲（白線）和南韓消費者物價指數（CPI）年增率變化。圖／擷自彭博

通膨壓力下，南韓澳洲央行不約而同做好以較大幅度升息的準備。澳洲央行總裁洛威表明下個月會升息1碼到2碼，南韓央行總裁李昌鏞強調對抗通膨的重要性之餘，也不排除以1碼以上的幅度升息。

洛威周二在雪梨的演講時說：「我們會留意每月的經濟數據以及利率和通膨的水準。我預料下個月在理事會上會同樣討論25或50個基點。」演講過後，有人問澳洲央行是否會追隨美國聯準會（Fed）升息3碼，洛威回答，理事會的討論會和兩周前相同。此話形同排除7月升息3碼的可能性，澳洲10年期公債殖利率收斂漲勢，小漲2個基點報 4.09%。

澳洲央行5月展開升息周期，本月意外宣布將現金利率調高50個基點至0.85％，貨幣市場反映澳洲央行今年底會升到3.7%。

南韓央行今天發布新聞稿說，南韓今年通膨率可能超過上月才公布的4.5％。另外，6月早期出口數據顯示，南韓貿易逆差激增創下歷史新高，加劇對韓元貶值正加增國內通膨壓力的疑慮。

李昌鏞告訴記者：「我們的前瞻指引未發生變化，貨幣政策管理應側重通膨，直至上升趨勢緩和。還有三周時間，政策委員會將須基於新的數據做出決定。」此話表明李昌鏞希望在7月13日利率決定臨近之前，在升息幅度上保持最大的靈活性。

信榮證券固定收益策略師Cho Yong-gu認為，「對於升息50個基點的押注仍然更強，李昌鏞可能仍想表明，他在下個月做出重大決定之前，已經採取審慎的措施。」

南韓央行上個月升息25個基點，是去年夏季以來第五度升息 。不過，Fed接下來升息75個基點，市場紛紛猜測南韓在內其他央行也可能展開較大幅度升息的腳步。南韓5月消費者物價指數（CPI）年增幅為5.4％，達到2008年8月以來的最高水準。

南韓 通膨 澳洲

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