英特爾3D封裝新進展 開發FIVR以穩定3D堆曡系統功率
集微網消息，英特爾公司在封裝設計中開發了一種嵌入式電感的全集成穩壓器（Fully Integrated Voltage Regulators，FIVR），用於控製芯片在3D-TSV堆曡系統中的功率。
據eeNews報道，電壓控製器對於3D封裝至關重要，後者將基於工作負載的最優流程節點實現的chiplet封裝在一起。這是一種霛活且經濟高效的方法，可以創建多種配置，但需要更復雜的電源控製。
英特爾在俄勒岡州和亞利桑那州的團隊使用0.9nH-1.4nH 3D-TSV基於封裝嵌入式電感器開發了一種FIVR，其效率比低退出調節器（LDO）高37.6%，在10mA-1A負載範圍內實現了平坦的效率，而無需相互通信。
FIVR在基於22nm工藝的裸片上實現，採用三種TSV友好型電感結搆，具有多面積與效率的權衡選項。這些很容易並行地搆建模塊化設計，可以服務於廣泛而不同的chiplet。
該設計在最近的VLSI 2022研討會上進行了討論。
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