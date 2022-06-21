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高盛指數顯示台海緊張局勢衝上十年高 台股已大致反映

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
高盛集團表示，台股的價格目前已大致反映台海緊張局勢因素。本報系資料照片
高盛集團表示，台股的價格目前已大致反映台海緊張局勢因素。本報系資料照片

高盛集團表示，根據兩項高盛新創的指數，台灣與中國大陸的緊張局勢已升至十年來最高，不過，台股的價格目前已大致反映這些因素。

包括駐香港的蘇瑋忠（Alvin So）和駐新加坡的慕天輝（Timothy Moe）在內的高盛策略師在寫給客戶的報告中表示，自俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，海峽兩岸風險指數（Cross-Strait Risk Index，追蹤地緣政治風險新聞報導）已飆高，與整個台股的逆相關攀抵其時間序列的最高水準。

高盛策略師表示：「這代表廣泛的台灣市場是過去十年來首度計入海峽兩岸風險因素。」

高盛也創造第二種指數「海峽兩岸風險晴雨表」（Cross-Strait

Risk Barometer），根據如台灣科技出口業者對中國大陸曝險和觀光股等變數，衡量市場隱含的風險。分析師表示，兩項指標在過去三個月雙雙飆升，反映投資人將更高的兩岸風險因素大幅度計入股票價格中，兩指標現在看來，價格已做出相當程度的反映。

中國大陸本月加強對台灣的措辭強硬度，聲稱對台灣海峽擁有「主權」，並且指台灣海峽非「國際水域」。美國總統拜登上月被問到如果中國大陸武力犯台，美國是否會動用軍事捍衛台灣的問題時，拜登回答「會」。白宮官員稍後澄清，拜登僅是承諾美國會協助台灣自行防衛。

拜登 美國

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