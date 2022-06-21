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跟遠近馳名的父親斷絕關係！馬斯克之子申請改名、變性

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跟遠近馳名的父親斷絕關係！馬斯克之子申請改名、變性

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
世界首富馬斯克與作家前妻威爾森的其中一個孩子夏維爾已申請變更性別，還要將姓氏一起改掉，理由是想要生父斷絕關係。圖為馬斯克及兩個兒子格里芬（Griffin）與夏維爾和他的第二任妻子萊利（Talulah Riley）2015年合影。照片翻攝：MAILONLINE
世界首富馬斯克與作家前妻威爾森的其中一個孩子夏維爾已申請變更性別，還要將姓氏一起改掉，理由是想要生父斷絕關係。圖為馬斯克及兩個兒子格里芬（Griffin）與夏維爾和他的第二任妻子萊利（Talulah Riley）2015年合影。照片翻攝：MAILONLINE

洛杉磯時報20日報導，世界首富、特斯拉電動車執行長馬斯克的其中一個孩子已在洛杉磯郡高等法院（Los Angeles County Superior Court）提交申請，不只要變更性別，還要將姓氏「馬斯克」一起改掉，理由是想要跟遠近馳名的父親斷絕關係。

根據媒體取得的法庭文件，馬斯克的兒子夏維爾（Xavier Musk）在年滿18歲一天後的4月18日送出請願書，申請將全名合法改為薇薇安．詹娜．威爾森（Vivian Jenna Wilson），同時將性別改為「女性」。她把性別認同列為改名的理由，稱「事實上，我不再以任何方式、形態或形式跟我的生身父親住在一起或希望跟我的生身父親有關連」。

夏維爾是馬斯克與作家賈絲婷．威爾森（Justine Wilson）的5個小孩之一，兩人於2000年結婚，在2008年申請離婚，監護權由兩人共享。馬斯克後來跟加拿大歌手格萊姆斯（Grimes）又生下兩個孩子。

報導同時指出，馬斯克之前曾因批評跨性別（Transgender）和非二元性別（Non-binary）人士使用首選性別代詞而遭受批評，包括2020年的2條推文，一條為「我絕對支持跨性（Trans），但所有這些代詞是美學噩夢（Esthetic nightmare）」，另一條則是「代詞爛透了」。

馬斯克

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