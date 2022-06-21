跟遠近馳名的父親斷絕關係！馬斯克之子申請改名、變性

洛杉磯時報20日報導，世界首富、特斯拉電動車執行長馬斯克的其中一個孩子已在洛杉磯郡高等法院（Los Angeles County Superior Court）提交申請，不只要變更性別，還要將姓氏「馬斯克」一起改掉，理由是想要跟遠近馳名的父親斷絕關係。

根據媒體取得的法庭文件，馬斯克的兒子夏維爾（Xavier Musk）在年滿18歲一天後的4月18日送出請願書，申請將全名合法改為薇薇安．詹娜．威爾森（Vivian Jenna Wilson），同時將性別改為「女性」。她把性別認同列為改名的理由，稱「事實上，我不再以任何方式、形態或形式跟我的生身父親住在一起或希望跟我的生身父親有關連」。

夏維爾是馬斯克與作家賈絲婷．威爾森（Justine Wilson）的5個小孩之一，兩人於2000年結婚，在2008年申請離婚，監護權由兩人共享。馬斯克後來跟加拿大歌手格萊姆斯（Grimes）又生下兩個孩子。

報導同時指出，馬斯克之前曾因批評跨性別（Transgender）和非二元性別（Non-binary）人士使用首選性別代詞而遭受批評，包括2020年的2條推文，一條為「我絕對支持跨性（Trans），但所有這些代詞是美學噩夢（Esthetic nightmare）」，另一條則是「代詞爛透了」。