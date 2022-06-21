三星顯示器傳為iPhone 14供應8,000萬片OLED面板

雖然傳出蘋果公司本周將開始評估中國大陸面板廠京東方為iPhone 14供應的OLED面板樣品，但南韓媒體的最新消息指出，三星顯示器（Samsung Display）將為iPhone 14供應8,000萬片OLED面板。

根據南韓Korea IT News報導，三星顯示器與南韓OLED材料公司Duksan Neolux、Solus Advanced Materials和電子材料公司三星SDI合作，量產並供應OLED顯示器。

產業人士表示，三星顯示器將為iPhone 14系列所有機款供應8,000萬片面板，量產和交貨時間訂在第3季初。

預定下半年問世的蘋果新款智慧手機iPhone 14預料會有四種機款，三星顯示器將為 iPhone 14和14 Plus供應6.1吋、6.7吋OLED面板，並且為14 Pro和14 Pro Max供應6.1吋和6.7吋OLED面板。在8,000萬片面板中，有3,817萬片供應給iPhone 14和14 Plus使用。

Korea IT News的報導指出，三星顯示器透過為iPhone 14供應面板，預料將鞏固自家在智慧手機OLED市場的地位。

面板產業正日益推測陸廠京東方被入選為蘋果OLED面板供應商的可能性提高，然而，今年5月有消息傳出，京東方iPhone OLED面板產量近幾個月銳減，消息人士推測京東方可能擅改OLED面板的設計，遭蘋果發現而暫停生產。如果京東方因擅改設計的問題遭蘋果排除在OLED供應商之外，蘋果將原定分配給京東方的iPhone 14面板供應訂單分給其他面板供應商，那麼三星顯示器預料受惠，因為三星顯示器最有可能拿下蘋果的京東方轉單。

另據市場研調機構Omdia上周的報告，蘋果公司正在調整iPhone 14 OLED面板供應鏈，三星顯示器、樂金顯示器（LG Display）和京東方仍然是最大的三家供應商。