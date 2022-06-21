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三星顯示器傳為iPhone 14供應8,000萬片OLED面板

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
三星顯示器（Samsung Display）傳出將為蘋果新一代手機iPhone 14供應8,000萬片OLED面板。美聯社
三星顯示器（Samsung Display）傳出將為蘋果新一代手機iPhone 14供應8,000萬片OLED面板。美聯社

雖然傳出蘋果公司本周將開始評估中國大陸面板廠京東方為iPhone 14供應的OLED面板樣品，但南韓媒體的最新消息指出，三星顯示器（Samsung Display）將為iPhone 14供應8,000萬片OLED面板。

根據南韓Korea IT News報導，三星顯示器與南韓OLED材料公司Duksan Neolux、Solus Advanced Materials和電子材料公司三星SDI合作，量產並供應OLED顯示器。

產業人士表示，三星顯示器將為iPhone 14系列所有機款供應8,000萬片面板，量產和交貨時間訂在第3季初。

預定下半年問世的蘋果新款智慧手機iPhone 14預料會有四種機款，三星顯示器將為 iPhone 14和14 Plus供應6.1吋、6.7吋OLED面板，並且為14 Pro和14 Pro Max供應6.1吋和6.7吋OLED面板。在8,000萬片面板中，有3,817萬片供應給iPhone 14和14 Plus使用。

Korea IT News的報導指出，三星顯示器透過為iPhone 14供應面板，預料將鞏固自家在智慧手機OLED市場的地位。

面板產業正日益推測陸廠京東方被入選為蘋果OLED面板供應商的可能性提高，然而，今年5月有消息傳出，京東方iPhone OLED面板產量近幾個月銳減，消息人士推測京東方可能擅改OLED面板的設計，遭蘋果發現而暫停生產。如果京東方因擅改設計的問題遭蘋果排除在OLED供應商之外，蘋果將原定分配給京東方的iPhone 14面板供應訂單分給其他面板供應商，那麼三星顯示器預料受惠，因為三星顯示器最有可能拿下蘋果的京東方轉單。

另據市場研調機構Omdia上周的報告，蘋果公司正在調整iPhone 14 OLED面板供應鏈，三星顯示器、樂金顯示器（LG Display）和京東方仍然是最大的三家供應商。

南韓

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