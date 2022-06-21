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油價漲 亞洲供銷美國的汽油摻配料衝三個月高點

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
亞洲出口到美國的汽油摻配料達三個月高點。路透
亞洲出口到美國的汽油摻配料達三個月高點。路透

美國燃料生產商正努力在需求高峰期因應供應緊張現象，從亞洲出口到美國、用於生產優質汽油的烷化油和重組油等產品，出貨量達三個月來最高。

根據分析業者Kpler的初步數據，截至6月底，烷化油和重組油之類產品每日出貨約86,000桶。這些汽油摻配原料可以用來與汽油混合，以提高辛烷值或燃料品質。包括美國在內許多地區缺乏煉油能力，導致這些油品產量下降。

夏季是出遊旺季，美國汽油價格一再破紀錄，全美均價已經突破每加侖5美元，而總體汽油庫存是七年來最低。

紐約高辛烷值汽油最近漲不停，與普通汽油的價差為歷來最大，因供應短缺推升該等級油品價。在西岸的加州，煉油廠關閉設備進行維護，價格漲得更高。

Kpler資深分析師Jane Xie表示，鑑於美國汽車燃料價格居高不下，「加入汽油摻配料來生產更多汽油的吸引力不足為奇」。Kpler數據顯示，大多數由亞洲進口的汽油摻配料都運往大西洋岸，該地區的汽車燃料庫存降低。

市場動態也給汽油摻配料帶來額外的需求壓力。過量的石腦油被混入汽油混合，因其交易價格遠低於汽油，然而石腦油的辛烷值低，通常還要再加其他汽油摻配料，提高汽油的辛烷值。

美國 油價

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