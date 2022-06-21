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美股觸底了沒？華爾街大多頭：別跟聯準會作對

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
Yardeni研究公司創辦人雅德尼（Ed Yardeni）表示，直到通膨觸頂前，市場都無法擺脫劇烈動盪的局面。路透
Yardeni研究公司創辦人雅德尼（Ed Yardeni）表示，直到通膨觸頂前，市場都無法擺脫劇烈動盪的局面。路透

美股近期劇烈動盪，標普500指數已陷入空頭市場，談到股市是否已經觸底時， 華爾街大多頭、Yardeni研究公司創辦人雅德尼（Ed Yardeni）表示，直到通膨觸頂前，將無法很快擺脫當前局面。

雅德尼接受CNBC節目專訪時表示：「我認為投資人今年已學到—不要跟聯準會作對。」這句話意指投資人的投資應該與聯準會的貨幣政策保持一致，而非對作。

雅德尼說：「多年來，別跟聯準會作對的想法是，如果聯準會將寬鬆貨幣政策，你會想做多股票。但今年劇烈改變的是，『別跟聯準會作對』現在代表當聯準會對抗通膨時，不要和聯準會對作。這代表從短期來看，現在不是股票的好環境。」

隨著通膨今年飆高，聯準會上周宣布升息3碼，為1994年來最大幅度升息，主席鮑爾表示7月還可能繼續升息2碼或3碼。與此同時，市場擔心經濟陷入停滯性通膨，過去11周來，標普500指數已連跌十周，所有11個類股都從近期高點下跌超過10%；道瓊指數則跌破3萬點大關，為2021年1月來首見。

雅德尼說，直到有決定性跡象顯示通膨到頂前，市場動盪的情勢都還不會結束，「市場出現實質走高前，我們必須見到通膨見頂」。他說，這樣的時間點可能在明年。

不過，雅德尼也認為，市場的拋售「有些處在枯竭階段」，「在這個時間點上，要恐慌有點太晚。我認為長期投資人將見到這兒有一些很好的機會。」

聯準會 通膨 標普

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