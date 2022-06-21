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前Google CEO施密特：半導體依賴台灣 危害美國國安

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
Google前執行長施密特（Eric Schmidt）。 路透
Google前執行長施密特（Eric Schmidt）。 路透

美國知名國際政治學者艾利森（Graham Allison）與Google前執行長施密特（Eric Schmidt）周一（20日）聯名在華爾街日報發表評論，認為美國高階半導體完全依賴台灣，將置美國國家安全於險境。

文章一開始就引述，台積電（2330）創辦人張忠謀4月受訪時提到美國國會正在審議的500億美元扶植本土晶片製造，會是「昂貴且徒勞無功」。艾利森與施密特說，張忠謀先生也許是對的，美國廠商不太可能超越台積電，但這不是重點。美國先進晶片嚴重依賴台灣危及美國國家安全，才是問題所在。

兩人重申，台積電在半導體先進製程的全球市占高達92%，美國企業如蘋果、高通、輝達幾乎都將晶片製造外包在台灣製造。一旦台灣的晶片製造產能停擺或是落入中國大陸手中，美國科技業就毀了。

正如前國防部副部長Robert Work所警告的，台海發生衝突將會引發國安等級的晶片危機。

艾、施兩人認為，華府已認清需要防止北京取得帶動美國電子業的晶片，不過國會立法諸公對於防範中國大陸攫取半導體市場還在拖磨。中國大陸以慣用手法，陸續在電信基礎設備、太陽能板、與電動車等領域，都取得壓倒性的領先。半導體也準備如法炮製。

這篇為美國本土晶片扶植法案請命的文章強調，美國國會現在還在討論不趕快通過，而即使通過，區區500億美元也只是北京當局預定要花費的金額的三分之一而已。從1990年到2020年，中國大陸蓋了32座大型半導體廠，而世界其他地區總共建造的大廠是24座。最快2025年就會超台灣作為全球最大晶片製造國。

文章建議美國除了投資500億美元扶植晶片本土製造，需要另輔以三大政策，才有可能在晶片競爭中勝出。

一是奬勵非高階晶片的製造，這是市場需求占大多數的等級。二是美國要運用政治影響力，促使台灣的台積電和南韓的三星電子在美國生產高階晶片。三是強化研發與製造間的互動連結。

艾利森是哈佛大學教授，《注定一戰？中美能否避免修昔底德陷阱》一書的作者，施密特曾任Google和Alphabet的執行長和執行董事長。 

美國 半導體 台積電

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