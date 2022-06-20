歐美機場亂成一鍋粥！阿聯航空總裁：旅遊需求不會消失
阿聯酋航空總裁克拉克（Tim Clark）20日說，旅遊需求不會很快消失，即便航空業正面臨一系列挑戰且在繁忙夏季旅遊旺季來臨前，這些挑戰已在機場內引發混亂。
人在卡達參加國際航空運輸協會（IATA）年度大會的克拉克告訴CNBC說：「不管障礙是什麼，價格還是機場設施，這種需求都不太可能在短期內消失。」
從人力短缺、供應中斷到燃料價格上漲，一系列挑戰重創航空業，導致歐洲和北美一些最繁忙機場一連數周出現航班嚴重延誤與取消情形。
英國希斯洛機場因行李系統持續故障，20日要求航空公司減少航班，受影響旅客估達5000人。美國19日有超過1000個航班延誤，逾700航班取消，18日甚至有6300個航班延誤，859個航班取消。17日也有1100個航班取消。
克拉克說，「航空公司被迫漲價來彌補與緩解油價漲勢，漲幅是天文數字，但需求仍有活力，我們並未看到需求有任何減弱」，並稱很難說這種情況將持續多久，並指不斷升高的通膨壓力與不斷惡化的生活成本危機，以及烏克蘭戰爭所導致更廣泛的社會與政治擔憂，都為航空業帶來進一步的阻力。
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