日經：索尼感受到CIS競爭對手的強烈威脅
集微網消息，索尼半導體解決方案公司總裁 Terushi Shimizu 日前表示，我們在進行研發時感受到了來自國際競爭對手的強烈威脅。他並展示了索尼最新的Octa PD技術。
據《日經亞洲評論》報道，Octa PD技術解決了智能手機攝像頭在多個目標對焦時遇到的問題，例如當太陽在他們身後時，相機既可以對焦在人臉上，也可以對焦在背景中的地標上。
除了研發新技術外，索尼還將提高圖像傳感器主力工廠長崎工廠(長崎縣諫早市)的產能。
索尼一直在圖像傳感器市場頭號玩家，但其競爭對手三星、豪威正在縮小與索尼的市場份額差距，盡管如此，索尼於上個月公佈了一個目標，即到2025財年將其全球圖像傳感器市場份額擴大到60%。
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