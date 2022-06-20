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澳洲三大礦商市值一天蒸發逾110億美元 反映這兩大利空

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
由於大陸需求放緩和全球經濟衰退恐懼加劇，澳洲三大礦商市值20日一天便蒸發約110億美元。 路透
由於大陸需求放緩和全球經濟衰退恐懼加劇，澳洲三大礦商市值20日一天便蒸發約110億美元。 路透

澳洲三大礦商的市值20日一天就蒸發約160億澳幣（111億美元），反映出中國大陸需求放緩與全球經濟衰退恐懼加劇，造成大宗商品股崩盤。

路透報導，全球最大鐵礦砂生產商力拓（Rio Tinto）在澳洲上市的股票20日大跌近5%，市值蒸發近20億澳幣；必和必拓（BHP）也下跌逾4%，市值暴跌約100億澳幣；Fortescue Metals（FMG）股價收盤更暴跌8.6%，市值蒸發近40億澳幣。

這三家澳洲礦業巨擘本月來市值合計已損失約300億澳幣，20日股價又再寫多周低點，本周周線恐將面臨連三周收黑。

報導指出，大陸煉鋼廠減少產出已影響到鐵礦砂的需求，對美國聯準會（Fed）等各國央行積極升息可能引發全球經濟陷入衰退的擔憂，也已讓銅、鋁等大宗商品價格大跌。

新加坡鐵礦砂期貨價格20日大跌7.7%至每噸110.75美元，創下六個月來低點；大連鐵礦砂期貨也下跌8.3%。

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