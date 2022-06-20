馬斯克也是個「傳統」老闆？他認為沒進公司的員工就是沒在工作

疫情後，全世界都改變了工作模式，但馬斯克認為，工作就是要在辦公室完成，此番言論引起了各界的爭論。

自2020年起，新冠肺炎的蔓延和擴散，讓全世界都進入一種全新的生活模式，不僅日常受到了極大的改變，就連習以為常的工作模式，也紛紛轉向居家辦公為主，只要工作性質符合、在何處都可以辦公的員工，基本上也都傾向以這樣的方式完成任務。

不過，居家辦公的員工往往都會遇到這樣的問題：明明完成了表訂上的各種工作、負責處理各項業務、甚至開好多視訊會議、溝通不同專案細節，但老闆卻總是覺得你很閒、沒在做事，彷彿只要沒看到員工，他們就肯定都在偷懶。

專家強調，並不是說所有的老闆都認為員工不在辦公室就不會工作，而是事實上，大多數、主管高層都認為「居家辦公」就是無所事事的同義詞。雖然員工都知道這根本不是實際狀況，但確實是許多傳統產業中，一些主管根深蒂固的概念。

馬斯克發聲明 沒在辦公室就視同離職

好比說，特斯拉（Tesla）、SpaceX執行長伊隆馬斯克（Elon Musk）日前就對其員工發表了一項聲明：「任何希望進行遠距辦公的人至少每週必須進辦公室40小時，這比我們對工廠工人的要求還少；辦公室必須是你實際所在的地方，而不是某個遠距的偽辦公室，如果你不出現，我們將假設你已經辭職。」

他還強調，「不要以為你在公司裡地位很高，你就可以隨心所欲，你職位愈高級，你的存在一定要愈顯眼。」對許多人來說，他這樣的要求並不足為奇，因為馬斯克以每週工時超過100小時著稱，而且他對自己的標準很高。

正如SpaceX前人才招聘負責人多莉辛格（Dolly Singh）所說，「鑽石是在壓力下創造出來的，而伊隆馬斯克是一位大師級的鑽石製造商。」

伊隆馬斯克並補充，「我將親自審查任何申請不用進辦公室的豁免申請書。」

他認為，「公司對員工的要求是全職在辦公室工作，而同事面對面的合作，對公司的成功至關重要。」

伊隆馬斯克說，「當然，有些公司不需要進辦公室，但他們最後一次發布偉大的新產品是什麼時候？已經有一段時間了！特斯拉已經實現並創造地球上最令人興奮和最有意義的產品，這不會透過線上辦公來實現。」

其實伊隆馬斯克在某些領域方面真的非常出色，他將智慧、努力和遠景相結合，在SpaceX部分改變了太空旅行，也在特斯拉的電動汽車上帶來了革命，他將成為本世紀的亨利福特（Henry Ford）或湯瑪士愛迪生（Thomas Edison）列入史冊中。《computerworld》報導，但有的時候，伊隆馬斯克其實是錯的。

研究發現：居家辦公的產能其實比較高

研究發現，人們在家工作，其實產能會提高，生產率至少提升了3％至5％，史丹佛大學（Stanford University）教授、遠距工作專家尼可拉斯布魯姆（Nicholas Bloom）調查證實，目前美國（USA）約有40％的工作都是在家裡完成的，而有愈來愈多人期待居家辦公的模式。

這是疫情的使然、時代的改變，人們顯然愈來愈不想回到辦公室。

根據工作流程自動化公司Zapier的一項調查發現，32％的受訪者已經因為公司無法接受遠距辦公而辭職，另有61％的受訪者表示，若有其它完全居家辦公的工作機會，他們也會離職跳槽。

專家就說，「對不起，伊隆馬斯克，你的技術可能會帶我們走向光明的未來，但你的傳統工作態度，其實正把我們拉到黑暗的過去。」

而他並不是唯一一個有這樣想法的大老闆，許多企業的主管都希望員工盡快回到辦公室──伊隆馬斯克的言論也掀起了正反兩派的論戰。

馬斯克：我住在工廠裡

《BBC》報導，其實，許多行業都表示，正在努力考慮是否讓疫情爆發時的遠距工作方式持續下去──銀行業基本上希望員工重返辦公室，但科技業則說，他們將無限期允許遠端工作，其它產業則依員工志向選擇了混合方式。

根據在美國數千座建築物裡設置門禁卡系統的Kastle公司數據顯示，目前啟用門禁系統，意即有實際進辦公司的企業，大概只有43％。

值得一提的是，伊隆馬斯克以他的工作態度著稱，他甚至很少休假，在特斯拉幾個重要的關鍵時期裡，他還是睡在工廠中。

不過，要用這樣同等的標準要求領薪水上班的員工，確實也非常過頭。

他說，「我為什麼要住在工廠裡？這樣生產線上的工人才會看到我和他們一起工作，如果我不這樣做，特斯拉早就破產了。」

伊隆馬斯克的論調也引發了和Twitter員工文化衝突的可能性，因為他才剛以440億美元的價格買下了Twitter。

但Twitter首席執行官帕拉格阿格拉瓦爾（Parag Agrawal）表示，「我們員工可以永遠繼續在家工作。」

他在發表給員工上的聲明表示，「當世界重新開放時，我們的辦公方式保持不變，無論你覺得在哪邊工作最有生產力和創造力，你就在那裡工作，這當然包含永久的居家辦公。你想要每天進辦公室？當然行。只想要進公司幾天，那也沒問題。」

（本文出自2022.6.16《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）