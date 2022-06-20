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不只台積電！亞洲半導體股今全面重挫 跌到20個月來谷底

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電（藍線所示）跌破500元大關之際，彭博亞洲半導體股指數（白線）也跌到20個月來谷底。圖／擷自彭博
台積電（藍線所示）跌破500元大關之際，彭博亞洲半導體股指數（白線）也跌到20個月來谷底。圖／擷自彭博

在美國不斷升息可能拖垮全球經濟成長的陰影下，亞洲半導體股今天持續下跌，延續近來頹勢。台積電（2330）跌破500元大關，是2020年12月來谷底。

彭博亞太半導體股指數今天一度重挫2%，跌到2020年10月來谷底。三星電子一度跌2.8%，SK海力士跌3.4%，台積電跌1.2%。晶片設備類股跌得更凶，東京威力科創（Tokyo Electron）大跌6.6%，Lasertec跌6.1%，愛德萬測試（Advantest）跌5.1%。

費城半導體指數和台積電ADR上周五雖然分別反彈0.5%和0.6%，但在整個晶片業可能供過於求的陰影下，周線跌幅仍高達9%和4.2%，6月以來跌幅更深達17.2%和9.4%。

彭博行業研究（BI）預測，晶片業資本支出今年料成長20%，但明年可能不增反減，預料介於萎縮8%至成長3%之間。BI認為，隨個人電腦和智慧手機需求下滑，記憶晶片方面資本支出明年可能減緩。

在非記憶晶片方面，BI認為台積電明年仍將維持高水準的資本支出，但不太可能重現今年的增幅。

台積電 半導體

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