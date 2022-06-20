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葉倫警告年底前難甩高通膨 Fed官員指衰退風險上升

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國財政部長葉倫。美聯社
美國財政部長葉倫。美聯社

美國財政部長葉倫表示，年底前可能都會維持物價「高到令人無法接受」的情況，她預期美國經濟減速；克里夫蘭聯邦準備銀行總裁則表示，美國經濟衰退的風險正在上升，而且將需要數年時間才能讓通膨率回落至聯準會的2%通膨目標。

葉倫在美國廣播公司（ABC）19日播出的「This Week」節目上表示：「今年來通膨一直很高，年底前還會維持較高的通膨。」「我預期經濟減速，但我不認為衰退是完全無法避免的。」

美國5月通膨率提高至8.6%，為40年來新高，顯示物價壓力日益衝擊經濟，也促使聯準會上周宣布升息3碼，為1994年來最大幅度升息。

葉倫表示，造成通膨頑固處在高檔的原因是「全球性的，而非地方性的」，烏克蘭戰爭造成的能源供應中斷，以及中國大陸實施防疫封控措施導致出口受阻，「這些因素不太可能立即消退」。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）發表的談話也呼應葉倫的看法，表示美國經濟成長將減緩、衰退的威脅增加。

梅斯特19日在CBS「面對國家」節目上表示：「衰退風險正在上升，部分原因是貨幣政策原本應該早一點轉向」，「經濟成長確實正減緩至略低於成長趨勢，而那還行」。

儘管梅斯特重申自己並非是預測經濟衰退，但她表示，聯準會升息行動落後，損害了經濟。梅斯特表示，聯準會將必須要見到連月數據顯示物價壓力正減緩的「令人信服證據」，才會相信物價受控制。

梅斯特今年具有貨幣決策投票權，她說：「在這個不確定的時期，我們真的需要保持敏捷。」聯準會上周升息3碼後，表明還會繼續升息。

另一方面，白宮經濟顧問狄斯（Brian Deese）對美國經濟的看法比葉倫和聯準會官員樂觀一些，他說他的獨立預測是通膨會在今年開始緩和下來，他希望國會通過協助對抗通膨的措施，包括降低處方箋藥物價格、提供能源租稅優惠等措施，減輕民眾財務壓力。

通膨 聯準會 葉倫

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