本周開盤前 五件國際事不可不知

美國股市上周寫下2020年新冠肺炎疫情爆發以來表現最差的一周，聯準會（Fed）官員信誓旦旦要平抑40年之最的通膨，投資人擔心通膨下降不成，美國經濟衰退已先至，企業獲利成長也將隨之減緩，如此一來已跌入熊市的美股勢將繼續下跌。以下是今天開盤前，最值得關注的五件外電和兩岸要聞：

美股上周創2020年疫情爆發來最大跌幅

標普500指數上周五（17日）小漲0.2%收3,674點，那斯達克綜合指數上漲1.4%，道瓊工業指數微跌0.1%。一周下來，標普500指數重挫5.8%，創下2020年3月疫情爆發引發市場震盪以來最大單周跌幅；道瓊指數和那斯達克也雙雙重挫4.8%。

費城半導體指數和台積電ADR周五分別反彈0.5%和0.6%，但在整個晶片業可能供過於求的陰影下，周線跌幅仍高達9%和4.2%，6月以來跌幅更深達17.2%和9.4%。台積電ADR高於台北交易股票溢價回到0.9%。

TIFF投資管理投資長威洛比說：「現在一個大哉問就是，Fed會不會緊縮過了頭而導致衰退？股市將因此折價來反映。」彭博行業研究（BI）估算，若要反映美國衰退價位，標普500得跌到3,586點。

摩根士丹利分析師認為，企業獲利可能會比市場平均估算少3到5%，標普500指數照此推算「較可靠的支撐點」為3,400點，比上周五低了8%。

三空夾擊 油價一天跌近7%

紐約油價上周五以重挫6.8%收場，寫下3月以來最大單日跌幅，並跌破每桶110美元關卡，周線也是一個多月以來首見收黑，原因包括美國聯準會（Fed）主席鮑爾重申將致力於恢復物價穩定，暗示將維持鷹派政策，美元匯價受此拉抬強升，同時OPEC和俄羅斯又暗示石油出口應該會增加。

鮑爾表示，Fed「迫切專注於」讓通膨率回到2%目標，暗示將繼續升息，然而，在經濟出現降溫跡象之際，Fed維持鷹派立場也加深市場對衰退的憂懼。經濟一旦放緩甚至衰退，勢必拖累石油需求。Fed緊縮政策也帶動美元走強，美元變貴讓使用其他貨幣的買主買油時變貴。

另外，彭博資訊報導，OPEC秘書長巴金多17日表示，到8月底前OPEC會把2020新冠疫情最高峰時期砍掉的每日970萬桶產量，帶回市場。Tass通訊社則報導，俄羅斯能源副部長同日表示，儘管西方制裁、歐洲禁運，俄國預期今年石油出口仍將見增長。

比特幣連跌12天後反彈 市場氛圍仍然「非常負面」

比特幣結束一連12天頹勢，與其他加密貨幣一起反彈。不過分析師警告，這種喘息可能只是短暫的。

比特幣周日一度上漲12%，收復了周六的大部分失地。昨天比特幣一度跌至17,599美元。比特幣數次試圖反攻2萬美元大關，但均已失敗告終。紐約時間下午5:00，比特幣報$20,400 ，重新站上20,000美元。

儘管周日上漲，但比特幣本月仍下跌了近40%，較去年11月創下的歷史高點低了逾70%。

拜習將「很快」通話 聚焦陸貨關稅

美國總統拜登表示，他近期將與中國大陸國家主席習近平通話，也正在權衡是否取消對大陸進口產品所加徵的部分關稅。但華爾街日報指出，拜登政府遲遲未能決定是否取消陸貨關稅以緩解通膨，讓民主黨國會議員感到挫折，擔心衝擊期中國會選情。

拜登表示，「很快」將與習近平通話，但未透露時間點，僅表示「我會和他談」。知情人士透露，美國官員正在安排拜習兩人最快在7月視訊通話，但面對面的會談則可能須等到今年稍晚中共20大閉幕之後。

拜登在被問到是否已決定取消陸貨關稅時則說，正在權衡，「我們正在這麼做的過程中」，「我還在做決定」。美國前總統川普對約3,000億美元的大陸進口商品加徵關稅，財長葉倫上周表示，正在尋求「重新設置」關稅，也坦承這些關稅是40年來最熱通膨的推手之一。拜登政府的主要考量是取消部分關稅後，能夠緩解通膨的程度，不僅執政團隊意見分歧，利益團體也在相互角力。

拜登政府拒絕大陸稱台灣海峽不是「國際水域」的主張

拜登政府官員決定拒絕中國關於台灣海峽不是「國際水域」的主張，越來越擔心這種立場可能導致台灣海峽面臨更頻繁的挑戰。

彭博新聞上周報導，中國軍方官員近幾個月來在與美方會談中多次主張台灣海峽不是國際水域，目前尚不清楚這一主張是否表明大陸準備將在兩國分歧的關鍵領域對美國的地區影響力和軍事力量提出新的挑戰。

大陸長期以來主張台灣海峽是其專屬經濟區的一部分，並據此認為外國軍艦在這個海域的活動應受限制。雖然中國經常抗議美軍在台灣海峽的行動，但在此前的美中會談中，台灣海峽的法律地位並不經常討論。

知情人士說，拜登已知悉此事，白宮國家安全團隊正在研究中國的這一主張，了解其具體涵義。團隊還在研究大陸過去幾十年描述台灣海峽時的用語，並正與美國盟友一道評估對該主張如何理解。官員們表示，美國越來越擔心這一主張可能是中國有意要將台灣海域的法律解釋模糊化，以表明對台灣海峽的主張。美國政府已經向北京方面傳達立場。