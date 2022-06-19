克魯曼戳破加密幣抗通膨迷思、揭密比特幣崩跌原因

近來加密幣崩跌的速度令人怵目驚心。諷刺的是，當初支持者吹捧加密幣是「抗通膨工具」、比美元等法定貨幣更保值。怎麼就在通膨扶搖直上的此時，持續升值的竟是美元，反倒是加密幣行情直線下墜？

推廣加密幣者當初以抗通膨避險工具當行銷賣點招徠投資人。美國最大加密幣交易所Coinbase宣稱，加密幣深具投資魅力，因為「比美元這類法定貨幣更能抗通膨」。然而，過去一年來，隨著通膨疑慮日益升高，比特幣以美元計的價格卻持續滑落，日前更跌破2萬美元大關。

為什麼號稱能抗通膨的工具，面對通膨真的來勢洶洶時，竟如此不堪一擊？

比特幣崩跌原因

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼在紐約時報專欄撰文說，一個解釋是，或許是巧合：像他一樣認為加密幣大致是「龐氏騙局」（Ponzi scheme）的人，就明白一旦吸引不到新的傻瓜投入，就是轟然崩垮的時刻。

但克魯曼指出，加密幣行情崩跌背後另有更根本的問題：誇稱加密幣是「數位版黃金」、可作為防範法定貨幣通膨避險工具的人士，既徹底誤解法定貨幣體系的運作方式，也搞不清楚以往推升金價上漲的真正原因。通膨勁揚讓比特幣價格重重摔落，其實是預料中的事；令人意外的是竟然會跌得這麼淒慘。

美元vs.加密幣

必須理解一個關鍵要點：美元確實是一種法定貨幣（fiat currency）—當局無須擔保品，也可隨心所欲發行更多的美元，畢竟美國不是委內瑞拉，也不是威瑪共和國（Weimar Republic）。美國的貨幣供給是聯準會（Fed）採用的一種政策工具，用來協助維持物價穩定，同時避免經濟衰退。有時Fed會誤判形勢，例如去年Fed（以及克魯曼）誤以為通膨為時短暫，但一旦發覺錯了，就會設法矯正。

也就是說，通膨爆發不表示物價從此將盤旋而上，或藉由買加密幣就能規避通膨風險。恰好相反，市場相信Fed會竭盡所能把通膨壓回正常水準。未來五年的5年期預期通膨率（five-year, five-year forward inflation expectation rate），一種從美國普通公債與通膨指數化債券殖利率差距衍生的指標，在這波通膨勁升時期幾乎沒什麼變動。

Fed升息是關鍵

所謂Fed將「竭盡所能」，意指Fed將提高利率，直到明確跡象顯示通膨降溫為止。Fed能直接控制的是短期利率，但長期利率已隨Fed可望持續升息的預期增強而飆升。

這與加密幣有何關係呢？隨著利率攀升，投資人買債券獲得的報酬率升高，削弱了股票和其他資產的相對投資吸引力，當然包括加密幣。加密幣不是能抗通膨的工具，事實正好反過來：通膨走高時，Fed的反應是提高利率打通膨，美元隨之升值，加密幣行情則跌落。

黃金也不能規避通膨風險

其實，若曾檢視2008年金融海嘯爆發後金價的情況，應該早就明白這個道理。那時金價飆漲，許多人視之為通膨將一發不可收拾的預兆。然而，預期中的通膨並未發生，真正發生的是Fed為支撐低迷的經濟而把利率維持在低點，債券收益率低得促使投資資金另覓出路，轉入其他資產，包括黃金。

克魯曼表示，人們基於什麼理由持有無法孳息的黃金，坦白說「仍是個謎」；但有一點可確定，就是黃金絕不能規避通膨風險。加密幣亦然。

總之，誠如傳奇空頭大戶查諾斯（Jim Chanos）最近接受彭博資訊訪問時所言，早年吹捧投資加密幣的許多背後概念，基本上都證明是虛幻不實：既沒有成為替代貨幣，也稱不上是分散投資風險的資產。如今，「抗通膨」迷思也被拆穿了。加密幣還剩下什麼顛撲不破的神話呢？