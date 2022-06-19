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升息讓房市急凍是好是壞？彭博：短期舒緩、長期痛苦

商業周刊／ 邱韞蓁
美國聯準會（Fed）拚了！15日一口氣升息3碼，把基準利率上調至1.5％至1.75％，是近30年來最激進緊縮。 歐新社
美國聯準會（Fed）拚了！15日一口氣升息3碼，把基準利率上調至1.5％至1.75％，是近30年來最激進緊縮。 歐新社

摘要

1. 房市降溫中！聯準會加速升息，帶動美國30年期固定房貸平均利率飆破6％，Compass、Redfin等房地產經紀公司都在裁員。

2. 再融資需求下滑至逾20年來低點，預計美國成屋銷量將比去年降6.7％。但建材短缺、房市供需基本面失衡等影響下，房價仍下不來。

3.《彭博》指出，房市需求降溫，恐導致貸方以及建屋業者裁員，但千禧世代將大量投入買房，恐怕無法滿足未來需求。

通膨居高不下，美國聯準會（Fed）拚了！15日一口氣升息3碼，把基準利率上調至1.5％至1.75％，是近30年來最激進緊縮。升息幅度符合預期，帶動美股隨之反彈。

另一方面，房市因升息「鷹浪」來襲，急遽降溫。從5月CPI數據公布以來，美國主流的30年期固定房貸平均利率就持續攀升，已經飆破6％。利率攀高，導致房貸需求銳減。

不過，房價能就此被打下嗎？《彭博》評論甚至指出，長期來看，房市轉冷會引發更多失衡。

房屋需求趨緩中，但房價仍有撐

Compass、Redfin等房地產經紀公司都在大舉裁員，前者裁員10％、後者裁員8％。這是因為抵押貸款利率上升，加上通膨擠壓收入，導致房屋銷售不如預期。Redfin上個月的房屋需求，比預期低了17％。

根據《彭博》數據，美國30年期固定房貸平均利率超過6％，讓再融資需求下滑至逾20年來低點，比疫情高峰足足少了80％。除了裁員，Compass也把招聘、擴張與併購活動暫停至今年底。

Redfin執行長科爾曼（Glenn Kelman）坦承，房地產繁榮期間大幅成長的部門，受到最嚴重衝擊。現在沒有足夠工作分派給房仲和後勤人員，許多協助交易的工具已完成建構，所以工程師的需求也減少。另外，公司將縮減用於分析和用戶研究的支出。

房地產網站Realtor.com最新報告預測，今年，美國成屋銷量將比去年下降6.7％，景氣出現明顯轉折。可是，房價仍會上漲6.6％，而且高於原預測的2.9％。

美國銀行（Bank of America）指出，美國房價之所以沒有跟著降價，是因建材嚴重短缺、價格飆升，推升建屋成本；《富比世》則報導，房市供需基本面失衡，也是支撐房價居高不下的因素。

短期舒緩，長期痛苦

提高貸款利率雖有望緩解通膨，壓低過熱房市，但同時是金融諮詢公司Peachtree Creek Investments創辦人的彭博專欄作家孫康納（Conor Sen）分析，未來長期住房供不應求，恐因此惡化。

擔憂在於，接下來10年會有數以萬計千禧世代投入買房，屆時，需要建造更多房屋滿足需求。可是，經濟活動現在就開始緊縮，推高失業率，那控制住通膨後，反而更難重振房市運作。

例如，貸款專員被解雇後，或許轉行到銀行等其他產業，就算房貸利率明年有辦法回落至4％，貸方也不可能馬上找到人力，填補供應端缺口；不僅如此，整個建屋關聯產業，都正在跟減少人力與需求下滑拔河，木材、油漆、窗戶、車庫門、電器業者皆然，若現在裁員，未來建屋速度就更慢。

孫康納指出，此時此刻，通膨是白宮、國會、消費者、聯準會的首要優先處理事項，衝擊今夏房市也是別無他法。然而，拉高房貸利率與減少恐慌性購買，或許能緩解短期失衡，卻無助於解決更多房屋的長期需求。

參考來源：BloombergNYTForbesMansion Global

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美國 通膨 房地產 聯準會 Fed

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