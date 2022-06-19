Fed理事沃勒支持7月再升息3碼

美國聯準會（Fed）理事沃勒（鷹派，有投票權）表示，他支持在7月底會議時再升息3碼，因為他預料通膨降溫的速度，不足以使Fed減緩緊縮的速度。Fed也發表報告指出，依據簡易公式的計算結果，利率須升到4%以上才能有效抑制通膨。

他為Fed於15日會議時升息3碼背書，表示這是「畢其功於一役地重建物價穩定」，而且「如果後續經濟數據符合我的預測，我支持7月會議以類似幅度升息」。

另外，明尼亞波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里（鴿派，今年無投票權）表示，他可以支持7月會議再升息3碼，但不贊成Fed「過度偏向前置式」緊縮，「審慎的策略」可能是7月會議之後改為升息2碼，「直到通膨明確朝向2%目標回降為止」。

Fed也公布報告指出，依據多項公式的計算結果顯示，在當前經濟情勢下，若要抑制通膨，Fed須提高利率到4%~7％。Fed在決策時會參考這些公式，但不會無條件遵循，因為公式考慮的數據範圍太過狹窄，雖然公式推算的結果將使Fed覺得迫切需要大幅升息。

這些公式包括著名的「泰勒法則」。Fed官員說，常利用這些公式指引貨幣政策，但不會過度依賴公式。報告也指出，「在特殊的經濟環境下，這些簡易公式的實用性有限」。

觀察家指出，Fed此時公布這項報告，可能是在為加速升息提供進一步的論據，且為後續的緊縮行動鋪路。

紐約聯準銀行的經濟模型預測，經濟成長減緩的速度可能比原先預期更快；今年第4季時經濟產值只會比去年同期成長0.6%，明年底將只會比今年底成長0.5%。

這項模型預測，未來兩年半期間，經濟達成「軟著陸」的機率只有10%，同期「硬著陸」的機率達80%。

目前多數Fed決策官員都預測，到今年底時聯邦資金利率將升破3%，明年底升抵3.8%。為反映升息對經濟成的壓力，Fed也預測到2024年底時，失業率將從目前的3.6%，上升到4.1%，經濟成長率將降到2%以下，通膨率將降到2%目標附近。

Fed主席鮑爾雖承認要達成「軟著陸」目標已「更具挑戰」，仍強調有辦法使通膨趨緩，而不致造成經濟衰退。不過，許多經濟學者警告，要壓低通膨，經濟所承受的痛苦要比Fed目前預期的程度還慘重，亦即明年失業率將升高，且明年出現衰退的機率也上升中。