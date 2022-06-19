嬰幼兒打不打疫苗？打BNT或莫德納？美專家解釋一次看

美國疾病管制與預防中心（CDC）諮詢專家18日一致建議為6個月以上、5歲以下的嬰幼兒施打新冠疫苗，CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）也於數小後批准，讓美國政府得以在本周開始為嬰幼兒施打疫苗。美國食品暨藥物管理局（FDA）已於17日緊急授權為6個月至5歲嬰幼兒施打2劑莫德納（Moderna）疫苗，以及為6個月至4歲嬰幼兒施打3劑輝瑞／BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗，BNT疫苗先前已獲准供給5歲以上兒童施打。

由於許多美國家長不知道該不該給幼兒打疫苗，紐約時訪問了三名兒童傳染病專家，為家長說明。

BNT和莫德納嬰幼兒疫苗有何不同？

莫德納疫苗需打2劑，相隔4周，BNT需打3劑，前2劑間隔3周，第3劑至少間隔8周，而第3劑並非追加劑。之後莫德納和BNT可能獲准為嬰幼兒打追加劑。

BNT的嬰幼兒疫苗為每劑3毫克，相較之下，之前獲通過的5歲到11歲疫苗為20毫克，青少年與成人疫苗為30毫克。

莫德納嬰幼兒疫苗為每劑25毫克，為成人劑量的四分之一。

莫德納4月公布的初步資料顯示，打2劑嬰幼兒疫苗，對6個月到1歲嬰兒，防止感染有症狀新冠肺炎的有效率為51%，對2歲到5歲幼兒的預防感染率為37%。BNT的3劑疫苗對6個月大到4歲嬰幼兒的預防感染率為80%，不過，BNT的實驗樣本少，僅有3名幼童接種後仍感染。

接種嬰幼兒疫苗有何負作用？

根據現有資料，兩種疫苗對嬰幼兒的負作用都比對較大的兒童小，可能因為劑量更小。嬰幼兒的負作用包括易哭鬧、嗜睡和接種部位疼痛。整體而言，BNT的負作用較小，可能因為劑量非常少。

在兩種疫苗的試驗中，都沒有嬰幼兒發生心臟方面的負作用，像是心肌炎，可能因為試驗的規模不夠大，一旦開始大規模施打，可能會出現一些案例，不過，專家預期不會出現很多案例，因為心肌炎較常發生在青少年和年輕的成人身上。專家強調，感染新冠肺炎的兒童罹患心肌炎的風險，比打疫苗罹患此症的風險高。

已感染新冠肺炎的嬰幼兒需要馬上打疫苗嗎？

根據美國CDC，最近感染新冠肺炎的嬰幼兒一旦解除隔離或康復後，可以立刻接種疫苗，但在康復後頭幾個月再感染的案例很少，因此專家建議90天後再接種是合理的。不過，如果居住的社區疫情升高，或是將前往高感染率的國家，可以提早接種。

嬰幼兒感染新冠肺炎的症狀較輕，而且疫苗的預防效率不高，為何要打疫苗？

自2020年1月以來，美國已有440多名4歲和4歲以下嬰幼兒感染新冠肺炎死亡，是美國兒童十大死因之一。4歲和4歲以下嬰幼兒的住院率也比年齡較大的兒童高，而且其中有一半感染原因不明。因此，打疫苗是防止重症最有效的方式，包括嬰幼兒。