人才短缺 南韓將定半導體等尖端領域人才培養支援方案

集微網消息，據韓聯社6月15日報導，韓國教育部為培育半導體產業人才，掌握半導體領域各種人才需求狀況，於當日擧行了官民聯合“半導體等尖端產業人才培育特別組”首次會議，特別組將負責發掘、協商半導體等尖端領域人才培養政策課題。



韓國教育部表示，計劃收集各種意見，於下月製定“半導體等尖端領域人才培養支援方案”。

首爾大學材料工學部教授黃哲成在當天會議上表示，2023年至2032年的10年間，韓國半導體產業將缺少碩士、博士等人才5565名，其中系統半導體佔38%、工程設備佔30%、材料佔22%、存儲半導體佔10%等。同時他指出，單純增加半導體相關學科的招生並不能成為有效對策，目前，可培養這些半導體人才的教授非常不足，而且缺乏研究設備等基礎教育設施。（校對/Winfred）