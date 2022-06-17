聽新聞
test
0:00 / 0:00
鮑爾重申抗通膨決心 為美國央行數位貨幣背書
美國聯準會（Fed）主席鮑爾17日發表演說時，重申對抗通膨的決心，Fed「迫切專注於」讓通膨率回到2%目標。他也強調美國官方版數位美元的發展，有助於在其他國家也各自發展數位貨幣時，能夠保障美國在全球的主導地位。
鮑爾在Fed主持的「美元國際角色」研討會發表開場演說指出，Fed對物價穩定使命的承諾，也使全世界普遍對於以美元作為價值儲藏工具深具信心，「為達此目的，我與同僚們都迫切專注於使通膨率回降到2%的目標」。這是Fed本周升息3碼後，鮑爾首度公開發表演說。
他也說，「美國的央行數位貨幣（CBDC）擁有維持美元國際地位的潛力」。Fed剛完成為期四個月的數位貨幣公共審議期，搜集公眾對數位美元的意見。副主席布蘭納德是數位美元的主要支持者，但理事沃勒持反對立場。
鮑爾表示，「我們在考慮各項回饋訊息時，我們將不會只考慮全世界的現況，而是同時考慮全球金融體系在未來五到十年的演進」。
大西洋委員會指出，目前全世界已有十國推出央行數位貨幣，另外105國正在部署中；該委員會擔心美元一部分的主導地位可能會被中國大陸蠶食。
對此鮑爾強調，美元仍擁有諸多關鍵性的基本優勢，包括金融體系高度透明，法治化，以及完全獨立的Fed。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言