快訊

Novavax新冠疫苗也可以打了 成人可接種「間隔3周」打2劑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鮑爾重申抗通膨決心 為美國央行數位貨幣背書

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
Fed主席鮑爾17日重申對抗通膨的決心，並強調美國發展數位美元，有助保障美國在全球的主導地位。路透
Fed主席鮑爾17日重申對抗通膨的決心，並強調美國發展數位美元，有助保障美國在全球的主導地位。路透

美國聯準會（Fed）主席鮑爾17日發表演說時，重申對抗通膨的決心，Fed「迫切專注於」讓通膨率回到2%目標。他也強調美國官方版數位美元的發展，有助於在其他國家也各自發展數位貨幣時，能夠保障美國在全球的主導地位。

鮑爾在Fed主持的「美元國際角色」研討會發表開場演說指出，Fed對物價穩定使命的承諾，也使全世界普遍對於以美元作為價值儲藏工具深具信心，「為達此目的，我與同僚們都迫切專注於使通膨率回降到2%的目標」。這是Fed本周升息3碼後，鮑爾首度公開發表演說。

他也說，「美國的央行數位貨幣（CBDC）擁有維持美元國際地位的潛力」。Fed剛完成為期四個月的數位貨幣公共審議期，搜集公眾對數位美元的意見。副主席布蘭納德是數位美元的主要支持者，但理事沃勒持反對立場。

鮑爾表示，「我們在考慮各項回饋訊息時，我們將不會只考慮全世界的現況，而是同時考慮全球金融體系在未來五到十年的演進」。

大西洋委員會指出，目前全世界已有十國推出央行數位貨幣，另外105國正在部署中；該委員會擔心美元一部分的主導地位可能會被中國大陸蠶食。

對此鮑爾強調，美元仍擁有諸多關鍵性的基本優勢，包括金融體系高度透明，法治化，以及完全獨立的Fed。

Fed 鮑爾 美國 通膨 聯準會

延伸閱讀

債券基金大失血 經濟衰退前景和企業償債能力令人憂

台股恐回測今年低點

Fed暗示下半年升息7碼

台指期 外資加碼空單

相關新聞

破產的露華濃盤前股價飆漲87% 傳因「這家公司」有意收購

前一日才驚傳破產的美妝巨頭露華濃（Revlon），17日盤前股價一度飆漲87%，因知情人士透露，印度最大民營企業信實工業...

法拉利：最晚2030年80%產品將是電動車和油電車

法拉利（Ferrari）車廠今天透露，計畫最晚在2030年使80%產品轉為全電動車和油電混合車。對這家以車輛內燃機強大而...

鮑爾重申抗通膨決心 為美國央行數位貨幣背書

美國聯準會（Fed）主席鮑爾17日發表演說時，重申對抗通膨的決心，Fed「迫切專注於」讓通膨率回到2%目標。他也強調美國...

日本將為台積電熊本廠補貼35億美元

集微網消息，日本經濟產業省今（17）日表示，將為台積電、索尼集團和電裝在日本熊本縣建設的半導體工廠提供高達 4760 億日元（約合35 億美元）的補貼。 據《日經亞洲評論》報道，台積電日本熊本廠的

嘴饞也買不下手！價格漲三成 西瓜在南韓成奢侈品

西瓜是南韓人夏季最受歡迎的當季水果之一，但今年不少民眾走進超市，卻驚訝地發現西瓜近幾周來變貴許多。供不應求已使西瓜價格較...

美配方奶粉缺貨危機未解 亞培工廠因洪患被迫停工

美國當局設法解決嬰兒配方奶粉短缺問題之際，亞培（Abbott）再度關閉一間奶粉工廠。該廠重新開放不到2週，就因大雨和洪水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。