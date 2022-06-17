日本將為台積電熊本廠補貼35億美元

集微網消息，日本經濟產業省今（17）日表示，將為台積電、索尼集團和電裝在日本熊本縣建設的半導體工廠提供高達 4760 億日元（約合35 億美元）的補貼。



據《日經亞洲評論》報道，台積電日本熊本廠的總投資將達到約 86 億美元，日本政府支持約 40% 的成本。這將是首個從旨在加強日本半導體產業的 6170 億日元公共基金中獲得補貼的項目。

據悉，台積電日本熊本廠計劃於2022年開始建設，並於2024年底開始投產。為了滿足市場需求，除了之前的宣佈採用 22/28 奈米工藝並將月產能提高到 55,000片12英寸晶圓外，台積電還將利用12/16奈米 FinFET工藝技術增強該廠生產能力。

此外，該工廠預計將直接創造約1700個高科技專業工作崗位。

（校對/木棉）