快訊

砸8億900萬救石斑魚 農委會公布內、外銷獎勵措施

未來選總統？ 郭台銘偕妻亮相回應了

隔離確診同天只能擇一理賠？ 金管會：保戶提出1證明「產險都要賠」

日本將為台積電熊本廠補貼35億美元

集微網／ 集微網

集微網消息，日本經濟產業省今（17）日表示，將為台積電、索尼集團和電裝在日本熊本縣建設的半導體工廠提供高達 4760 億日元（約合35 億美元）的補貼。 

據《日經亞洲評論》報道，台積電日本熊本廠的總投資將達到約 86 億美元，日本政府支持約 40% 的成本。這將是首個從旨在加強日本半導體產業的 6170 億日元公共基金中獲得補貼的項目。

據悉，台積電日本熊本廠計劃於2022年開始建設，並於2024年底開始投產。為了滿足市場需求，除了之前的宣佈採用 22/28 奈米工藝並將月產能提高到 55,000片12英寸晶圓外，台積電還將利用12/16奈米 FinFET工藝技術增強該廠生產能力。

此外，該工廠預計將直接創造約1700個高科技專業工作崗位。

（校對/木棉）

日本經濟 台積電 熊本

延伸閱讀

評鑑績效 分四等級

日本政府補助支持JASM 台積電與兩大夥伴共同聲明感謝

台積電500元保衛戰 該買還是賣？

台積電一度跌破500元關卡 早盤下探499元、市值12.93兆

相關新聞

Fed急煞車vs.日銀踩油門 日圓兌美元150：1在望

在美國聯準會（Fed）大幅升息抗通膨之際，日本銀行（央行）17日仍維持貨幣寬鬆政策不變。經濟評論家認為，照這情況看來，日...

馬斯克首次會面推特員工就暗示裁員 員工直呼失望

英國BBC報導，全球首富馬斯克17日首度與推特（Twitter）員工對話，暗示可能會裁員，推特員工透過內部渠道表示，他們...

日本將為台積電熊本廠補貼35億美元

集微網消息，日本經濟產業省今（17）日表示，將為台積電、索尼集團和電裝在日本熊本縣建設的半導體工廠提供高達 4760 億日元（約合35 億美元）的補貼。 據《日經亞洲評論》報道，台積電日本熊本廠的

嘴饞也買不下手！價格漲三成 西瓜在南韓成奢侈品

西瓜是南韓人夏季最受歡迎的當季水果之一，但今年不少民眾走進超市，卻驚訝地發現西瓜近幾周來變貴許多。供不應求已使西瓜價格較...

美配方奶粉缺貨危機未解 亞培工廠因洪患被迫停工

美國當局設法解決嬰兒配方奶粉短缺問題之際，亞培（Abbott）再度關閉一間奶粉工廠。該廠重新開放不到2週，就因大雨和洪水...

日本宣布 最多將補貼台積電熊本廠35億美元

日本經濟產業省17日宣布，最多將提供4,760億日圓（35億美元）資金，以補助台積電設在熊本的半導體廠。該廠由台積電、索...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。