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馬斯克挨告「操弄狗狗幣騙局」 被求償2,580億美元
馬斯克（Elon Musk）周四挨告，一名狗狗幣投資人指控他操弄「金字塔式騙局」支持加密貨幣，求償2,580億美元。
原告Keith Johnson向曼哈頓聯邦法院提起詐財訴訟，控告馬斯克、電動車大廠特斯，以及太空探索科技公司（SpaceX）吹捧狗狗幣和哄抬其價格，然後再放任它暴跌。馬斯克是特斯拉和SpaceX的執行長。
根據訴狀，馬斯克及旗下兩家公司知道狗狗幣毫無價值，卻大力為狗狗幣宣傳以自交易中獲利。馬斯克利用世界首富的地位操弄狗狗幣騙局，以獲取利潤、曝光機會，並做為消遣。這份訴狀也彙整了巴菲特、蓋茲和其他人質疑加密貨幣價值所發表的評論。
Johnson想代表發動集體訴訟，他尋求860億美元賠償金，聲稱這是馬斯克自2019年推廣狗狗幣以來，投資人虧損的金額，外加三倍罰金1,720億美元後，總額2,580億美元。
狗狗幣周四價格約5.8美分，遠低於2021年5月峰值的約74美分。
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