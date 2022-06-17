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債券基金大失血 經濟衰退前景和企業償債能力令人憂

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
過去一周，公司債基金大失血，主因是美國聯準會積極升息，使投資人擔心經濟衰退。美聯社
過去一周，公司債基金大失血，主因是美國聯準會積極升息，使投資人擔心經濟衰退。美聯社

金融時報報導，過去一周，投資人從公司債基金撤走數十億美元，因為出乎意料的高通膨促使美國聯準會積極升息，加劇全球經濟衰退的擔憂。

根據金融資料提供商EPFR，在截至6月15日的一周內，有66億美元撤出美國高收益債券基金，使其成為2020年3月疫情引爆最慘拋售以來、基金經理人受傷最重的一周，也使得今年來的資金流出接近350億美元。

至於買入美國投資級債券的基金，單周流出達2.1兆美元，是2021年4月以來最大。

上周稍晚令人意外的高通膨數據，促使基金經理人重新評估有關物價飆漲觸頂的假設，也提高了對美國聯準會積極緊縮貨幣政策的預期。部分投資人擔心，這可能消滅美國經濟成長，使經濟陷入衰退。

聯準會主席鮑爾本周重申將致力抗通膨，儘管他也承認，通膨的部分驅動因素，例如源自歐洲戰事的大宗商品價格飆漲，不在其控制範圍內。

Brandywine Investment Management投資組合經理John McClain說：「銀行引領我們進2008年金融危機，我認為各國央行將帶我們進入此次危機。央行沒有給市場的解毒劑，升息能減緩經濟，但不能阻止俄烏戰爭，也不能緩解供應鏈供問題。」

利率走高時，現有固定利率公司債的價格會下降，以彌補投資人持有與新債務相比後較低的利率。但大家愈來愈擔心，迫在眉睫的經濟衰退可能考驗公司的償債能力，這使得價格在本周跌得更低。

美國 通膨

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