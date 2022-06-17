美國傳考慮限制燃料出口 以抑制油價

美國總統拜登的高級行政官員正考慮限制燃料出口，以抑制失控的油價。美國每加侖汽油現已漲破5美元。

彭博資訊引述知情人士報導，這些官員近來加快腳步討論限制汽柴油出口事宜，此時拜登大力抨擊那些靠油價上漲大賺一筆的石油公司。

美國能源資訊署（EIA）說，這個研議中的出口管制，不會完全限制石油產品外銷，也說美國今年來每日平均出口75.5萬桶石油，高於去年同期的68.1萬桶。

白宮官員考慮使用一系列選項平抑油價，尤其油價高漲對拜登和民主黨帶來的政治風險日增，可能不利他們在國會期中選舉中保住參眾兩院的主導權。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）15日表示，拜登對運用「國防生產法」（DPA）賦予的緊急戰時權力抑制油價持開放態度。

目前不清楚這項討論的進展如何，至少有一位消息人士說，近期內不會實施任何新的出口管制。